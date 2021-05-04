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Park ve Bahçelerde Revize Çalışmaları Devam Ediyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi Park ve Bahçeler Ekipleri tam kapanma sürecinde sokakların boş olmasından faydalanarak faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; çim biçme, ot temizliği ve revize çalışmalarıyla ilçemizdeki yeşil alanları güzelleştirmeye devam ediyor.
Haber: Caner AKŞİT

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