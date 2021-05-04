Gelibolu Belediyesi Park ve Bahçeler Ekipleri tam kapanma sürecinde sokakların boş olmasından faydalanarak faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; çim biçme, ot temizliği ve revize çalışmalarıyla ilçemizdeki yeşil alanları güzelleştirmeye devam ediyor.
Haber: Caner AKŞİT
Park ve Bahçelerde Revize Çalışmaları Devam Ediyor
Gelibolu Belediyesi Park ve Bahçeler Ekipleri tam kapanma sürecinde sokakların boş olmasından faydalanarak faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; çim biçme, ot temizliği ve revize çalışmalarıyla ilçemizdeki yeşil alanları güzelleştirmeye devam ediyor.