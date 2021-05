Gelibolu Kara Savaşları (10)

Esat Paşa, düşmanın denize dökülmesi için bir tümenlik bir güce ihtiyaç duyuyordu. Hemen 5 nci Orduya bir rapor sunarak başkomutanlık kolordusu emrine bir tümen gönderilmesini istedi Esat Paşa’nın bu teklifi Istanbul’da Başkomutanlıkta olumlu bulunarak 15’nci Tümen’in derhal gemilere bindirilerek cepheye gönderilmesi emredildi. Bu emirle birlikte, Gelibolu dolaylarındaki ihtiyat kuvvetlerinin bulunduğu 5’nci Tümen’in de derhal Eceabat’ta kaydırılması istendi. 29 Nisan sabahı; birkaç küçük takım ile bazı mangaların siperlerinden karşılıklı atış yapmaları ile başladı. Gün boyuncada cepheye yeni gelen 125’nci Alay Kemalyeri çevresinde ihtiyat kuvveti olarak mevzilenme çalışmaları yaptı. 30 Nisan’a geldiğimizde, ilk 3 gün büyük kayıplar veren ve bir hayli yıpranıp yorulan 19’ncu Tümenin birliklerini savunma hatlarını koruyarak mevzilenme çalışmaları yapmalarıyla geçti.

1 MAYIS ÜÇÜNCÜ ARIBURNU SAVAŞI

Bir çok harp tarihçisinin, 3’ncü Arıburnu Savaşı olarak adlandırdığı ve bu başlık altında incelenen 1 Mayıs Savaşı, bu bölgeye yeni gönderilen taze kuvvetlerle yapıldı. Gelibolu’dan Eceabat’a kaydırılan ve hızla konuşlandırılan 5’nci Tümenin 3 adet alayı vardı. 13’ncü, 14’ncü ve 15’nci Alaylar burada bulunan 6 alay bu yeni gelen üç alayla takviye edilerek 19’ncu Tümen güçlendirildi. Mustafa Kemal’in emrine verilen bu üç alayla buradaki alay sayımız dokuz olmuştu. Bu 5’nci Tümenden gelen üç alay daha önce İstanbul’dan gelmiş 125’nci Alay, cephede taze alaylardı. Bu alaylar tümenin vurucu gücünü oluşturdu. Şimdi cephede 18.400 askerimiz vardı. Anzak Kolordusu ise son bir hafta içinde bir tugayla takviye edilerek onlarda asker sayılarının 25 bine çıkarmışlardı.

Anzaklar bir haftadır geceli gündüzlü çalışarak yeni tahkimatlar yapıyorlar ve engellerle mevzilerini hızla güçlendiriyorlardı. Mevzilerine yerleştirdikleri ağır makinalı tüfekleriyle de büyük bir atış üstünlüğü sağlıyorlardı. Bu durumda, eğer Türk Komutanlığı hızlı hareket etmezse, geçecek zamanda Türkler’in aleyhine işleyecekti. Hem sayıca, hemde çok üstün cephane ve silah güçleriyle ilerleyen zamanda Türk mevzilerini rahatlıkla yarabilecekler ve hedefledikleri tepeleri ele geçirebileceklerdi. Türk Komutanları, İngilizlerin yakında yapabilecekleri bir taarruzdan çekiliyorlar bu yüzden de takviye kuvvet olarak ihtiyata alınan 125’nci Alay’ı da cepheye sürerek kıyıda sıkışıp kalan Anzak Kolordusu’na taarruz edilmesini istiyorlardı.Üstelik 5’nci Ordu’nun da savunma planları bunu gerektiriyordu. Bu düşünce ışığında, 19’ncu Tümen Anzaklıları cepheden vurarak denize dökecek bir plan hazırladı. Bu plana göre; Binbaşı Avni Bey komutasındaki 57’nci, 64’ncü, 72’nci ve 77’nci Alayların 3’ncü Taburları Cesaret Tepe-Yükseksırt’a; Yarbay Ali Bey komutasındaki 14’ncü ve 15’nci Alay’lar Merkeztepe’ye, Yarbay Şefik Bey Komutasındaki 27’nci, 33’ncü ve 72’nci Alaylar Kanlısırt ile sırtın iki yanına taarruza kalkacaklardı. 125’nci Alay’da cephe gerisinde ihtiyata alınırken, bu gece cepheye katılması beklenen Yarbay Ali Rıza Bey komutasındaki 13’ncü Alay’da Tümen ihtiyatı olarak geri kolda bekleyecekti. Hazırlıklar tamamlandı. Tümen Komutanı Kurmay Yarbay Mustafa Kemal, tüm hazırlıkları Alay Komutalarıyla son bir kez görüşerek gözden geçirdiler. Taarruz sabah saat 05.00’te Türk Topçu Bataryalarının da desteğini alarak hızla başladı. Büyük bir hızla ileriye atılan Türk askeri, Anzak siperlerine daldılar. Kanlı bir boğuşma başladı. Her yerden yükselen “Allah Allah” sesleri ile Yarımada’nın tepeleri inliyordu. Taarruz başlamasından 15 dakika sonra gemilerden cehennemi bir atış başladı, Gökten yağmur gibi bombalar yağıyordu. Ateş on dakikada tim cepheyi sardı, Kahramanlarımız Anzak siperlerine uçarcasına atlıyorlardı. Siperlere 150-200 metre mesafeye kadar yaklaşan askerlerimizin üzerine yüzlerce ağır makinalı birden ateş kusmaya başladılar, Adeta makinalı tüfekler ölüm kusuyor cephelerinden şahlanan Mehmetçiklerimizi biçiyorlardı. Türk askerleri tüm cesaretlerine rağmen ağır makinalı tüfeklerin yan ateşlerinden kaçamıyorlardı. Gökten yağan bombalara, üzerlerinden bir yalazı gibi geçen makinalı tüfek mermilerine aldırmadan şahlanan askerlerimiz, bir türlü çok iyi mevzilenmiş Anzaklıları mevzilerinden sökemiyorlardı. Mustafa Kemal, Kemalyeri’ndeki komuta yerinden bu kanlı savaşı izliyordu ve alay komutanları ile devamlı irtibat kurarak emirler veriyordu. 25 taburlu Anzak birliklerinde, yüzlerce ağır makinalı tüfek vardı. Her üç kesimden birliklerimizin başlattığı hücumlara, ihtiyat kuvvetlerimizi de katan Mustafa Kemal’in kuvvetleri, tüm önlemler alınmasına rağmen, Anzaklılar’dan gelen makinalı ateşlarini aşamayarak ilerliyorlardı.Tarruzlarımız yer yer durmaya başlamıştı. Mustafa Kemal ve komutaları, Anzaklılar’a yeni takviyeler gelmeden Anzaklı’ları sökmeye çalışıyorlardı. Öylesine kanlı savaşlar oluyordu ki, askerlerimiz Anzaklı’larla boğaz boğaza dövüşüyorlardı.Subaylarımız kılıçlarını çekiyor ve tekbir getirerek ileri hatlara atılıyorlardı. Onları gören Mehmetçiklerimiz daha büyük cesaretle ve kahramanlıkla hücum ediyorlardı. Ağır makinalı tüfekler ölüm kusuyorlardı. Birliklerimizden çok sayıda subayı şehit vermişti. Yer yer Anzak mevzilerine girilerek çok sert süngü savaşları yapılıyordu. Saatler ikindiye gelirken (saat 16.00) birliklerimizde yorgunluk ve yer yer duraklamalar gören Mustafa Kemal, hücum boruları çaldırarak Mehmetçiklerin morallerini güçlendiriyordu.

