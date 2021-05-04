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HAMZAKOY SAHİLİ DENİZ SALYASININ PENÇESİNDE

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Denizin son yıllarda artan biçimde ürettiği ve adına “Deniz Salyası” denilen, sarımtırak renkli koyu yoğunluğu olan salyalar iç limandan sonra dış limanı ve hamzakoy sahilini de  kapladı. 

Hamzakoydaki manzara görenleri hayrete düşürüyor.Sakız gibi bembeyaz olan Çanakkale Boğazı görenleri endişelendiriyor.
Çanakkale Boğazı boyunca kıyılardaki koylara da yoğun biçimde kaplayan deniz salyaların ancak poyraz rüzgarlarının esmeye başlamasıyla Akdeniz’e doğru hareket edeceğini söyleyen uzmanlar denizde herhangi bir kirliliğe neden olmadığını sadece kıyı avcılığı yapan balıkçıların ağlarına bulaşması sonucunda balıkçılara zor anlar yaşattığını söylediler.

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