TURAN’DAN “TAM KAPANMA SOSYAL YARDIM PROGRAMI” DESTEKLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı” kapsamında verilen desteklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Küresel salgın döneminde devletin “insanı yaşat ki devlet yaşasın” şiarıyla milletin yanında olmaya gayret ettiğini ifade eden Turan: “Pandeminin olumsuz şartları en başta sağlığımızı etkilemekle beraber, ekonomik ve sosyal hayatı da derinden etkiledi. Devletimiz bu dönemde açıkladığı hibeler ve desteklerle bu dönemin en az hasarla atlatılması için büyük bir gayret ediyor. Son olarak, tam kapanma döneminde ihtiyaç sahibi hanelere yönelik 1100 lira tutarındaki destek oldukça önemli.” dedi.

“Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı” kapsamında Çanakkale özelinde verilen destekler hakkında bilgiler veren Başkan Turan: “Tüm ilçelerimiz ile birlikte toplam 9 bin 310 hanemize 10.242.100 TL tutarında destek verilecek. Cumhurbaşkanımız 5 milyar lira bütçeli KOSGEB Hızlı Destek Programı’nı kamuoyuyla paylaşmıştı. Esnafımıza yapılan aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresi de bir ay daha uzatıldı. Yine TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri 1 Temmuz’a kadar ertelendi. Bu ve benzeri destekler vatandaşlarımıza, esnaflarımıza ve hemşehrilerimize bir nebze de olsa can suyu olacak. İçinde bulunduğumuz süreç elbette zor bir süreç. İnanıyoruz ki, salgın tedbirlerine hassasiyetle uymamız, daha güzel günlere kapı açacaktır. Bu süreci birlik ve beraberlik içinde aşacağız. Tüm ilgililerden, kurumlardan, STK’lardan, muhtarlardan istirhamımız Çanakkale’de hiçbir hemşehrimizin aç yatağa girmemesi ve bu isimlerin tespit edilerek mutlaka ilgili kurumlara iletilmesidir.” şeklinde konuştu.

Daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacak. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı’na kadar konutlarına teslim edilecek.