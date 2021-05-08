Velilere “Öğrencimin Akademik Başarısını Nasıl Desteklerim?” Semineri Verildi

İlçemiz Gazi Süleyman Paşa İlkokulu Rehber Öğretmeni Ayten Aslan velilere dün “ Öğrencimin Akademik Başarısını Nasıl Desteklerim?” konulu seminer verdi.

Tam kapanma kararıyla zamanımızın çoğunu evlerinde geçiren velilerin çocukları üzerinde akademik beklentilerinin çok fazla olmaması gerektiğini, 1.sınıf öğrencilerinin okula uyum konusunda pandemi dönemindeki zorluklarını, okul ve aile arasındaki dayanışmanın önemini,çocuğun ödevlerindeki odaklanma problemlerini ve ev ödevlerinin düzenli yapılması, tekrarlanması konusundaki önemine de vurgu yapan rehber öğretmeni Aslan; “ Pandemi dönemini hepimiz sıkıntılı bir şekilde geçiriyoruz.Bu olumsuzluklardan etkilenmemek için çocuğumuzun düzenli şekilde egzersiz yapması, beslenmesinin düzenli ve sağlıklı olması, uyku düzenininde oturtulması çocuğun akademik başarısını yükseltecektir.”ifadelerine yer verdi.

Seminer sonunda okumanın çocuğun akdemik başarısını etkileyecek maddeler arasında bulunduğunu ve akademik başarısını çok tetiklediğini belirten Aslan, 1.sınıf öğrencilerinden 4.sınıf öğrencilerine kadar her çocuğa uygun kitap tavsiyelerinde bulundu.

Verimli geçen seminer sonunda veliler çocuklarının akademik başarısı konusunda bilgilendirildiler.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN