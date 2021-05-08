CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak’ın “Anneler Günü” Kutlama Mesajı

Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, aile ve toplum hayatının temel direği olan annelerin sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde her zaman büyük sorumluluk üstlendiklerini belirtti.

Parlak, Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında; “Bizleri dünyaya getiren, ömürleri boyunca koruyup kollayan, şefkat, merhamet ve sevgi dolu yürekleriyle bizlere her zaman yol gösterici olan annelerimiz, en kıymetli varlıklarımızdır.

Cennetin bile ayaklarının altına verildiği annelerimizin, bize koşulsuz fedakarlık gösterdiğini unutmamalıyız. Bizler de, yeryüzünde en kutsal görevi üstlenen annelerimizin, gurur duyacakları birer evlat olup, onların emeklerinin boşa gitmediğini göstermemiz, annelerimize vereceğimiz en büyük mutluluk ve armağan olacaktır. Annelerimizin gülen yüzleri, bizler için en değerli hazinedir. Annelerimizi, yılın sadece bu gününde değil, her gün hatırlamalı, sevgi ve saygımızı göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, karşılıksız sevgi ve özverinin sembolü tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, saygı, minnet ve şükranlarımı sunarım” dedi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN