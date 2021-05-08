MELİKE GİTTİĞİ HER TAKIMI ŞAMPİYON YAPIYOR

İlçemize bağlı TayfurKöyü’nden Melike Öztürk’ün de 1 (bir) gol attığı Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu final karşılaşmasında; Fatih Vatanspor’u Esra Erol ve Melike Öztürk’ün golleriyle 2-0 yenen Beşiktaş Vodafone, şampiyon oldu.

Üst üste 2. kez mutlu sona ulaşan Siyah Beyazlılar, 2021-2022 sezonunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil etme hakkını kazandı.