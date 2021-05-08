Tam Kapanmada Gelibolu Koronadan Temizlenecekmi?

Tüm Türkiye ve ilçemizde de 17 günlük tam kapanma süresinde koronavirüste vaka sayıları ilçemizde azalma göstermeye başladı.

İlçemizde HES Haritası’nda görülen vakaların 1 hafta gibi kısa bir sürede süratlice azalması olumlu yönde ilerleme gösteriyor.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLERİ SIRALANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars” ifadelerini kullandı. Haber: Caner AKŞİT