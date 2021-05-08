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Bu Yıl Sezonu Onlar Açtılar

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Bu yıl hem korona hem de kıyıları kaplayan deniz salyası yüzünden ilçemizde plaj mevsimini henüz açan olmadı.
Plajın eski müdavimleri köpeklerden ikisi dün hava sıcaklığının 20 dereceyi geçmesi üzerine sıcağa dayanamayarak deniz sezonunu açtılar.
Plajın ilk konukları olan iki köpek, Hamzakoy da kıyıdan denizi seyredenlerin meraklı bakışları arasında plajın tadını çıkardılar.
Önce denize girip bir süre yüzen köpekler kıyıdaki kumlarda yuvarlanarak plaj keyfi yaptılar.
Haber: Recep YÜZÜAK

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