Gelibolu Kara Savaşları (11)-Recep YÜZÜAK

Komuta merkezinden ard arda çalınan hücum boruları, cephe siperlerde çınlarken ileri hattaki Mehmetçiklerimiz bir daha , siperlerinden firlayarak “ileri, ileri ! Allah Allah!” nidalarıyla Anzaklı’lara saldırıyorlardı. Türk hücum selleri, maalesef, bir haftadır Anzaklı’ların siperlerini yerleştirdikleri ve çok iyi tahkim edilmiş mevzilerindeki ağır makinalı tüfeklerin yaptıkları yan ateşlerle birliklerimize çok ağır kayıplar verdiriyordu. Akşama doğru Tümen taarruzu durdu. Taarruzlar maalesef bir sonuç verememiştí. Anzak telsizlerinden, Türk saldırılarından Anzaklı’ların yıldıkları ve olumsuz etkilendikleri anlaşılmıştı. Mustafa Kemal, bu durumu değerlendimek isteyerek, gece taarruzlarına devam edilmesini istedi. Ne başlarının üzerinde sabahtan beri patlayan binlerce bomba, ne de günlerdir süren uykusuzluk ve bir sonuca gidilememesi, Türk Subay ve Mehmetçiklerini yıldıramamıştı.Anzak telsizlerinden alınan raporlarda, Anzaklı’larda yılgınlık ve yakınmalar vardı. Bu durumdan yararlanmak gerekir diyen subaylarımız, taarruzları gece de sürdürmeye karar verdiler. Mevziler o kadar yakınlaşmıştı ki artık, onar adımlık mesafelerde birbirlerine yakındılar. Siperlerin birbirlerinden uzaklığı 10-15 metreye kadar düşmüştü. Bu da gece taarruzları için uygun bir zemin olarak görülüyordu. Gece boyunca birlikler ikinci bir taarruz için hazırlandılar. Birliklerimiz saat 24.00’te soldan, 02.00’de merkezden tekrar taarruza kalktılar. Fakat, ne var ki bütün cesaret ve çabalara rağmen Anzak mevzilerindeki makinalı tüfeklerin açtıkları ateşleri geçmek mümkün olmadı. Bir taraftan gemilerden yansıyan ışıldaklar, bir yandan da gemilerin durmak bilmeyen ateşleri karşısında taarruzlar ileri gitmiyordu. Ölüm makinaları, makinalı tüfekler ağır kayıplara neden oluyordu. Mustafa Kemal, taarruzlan durdurdu. Sadece 33 ncü ve 15 nci Alaylar’dan toplam 25 subayımız ile 1885 erimizi şehit vermiştik. Savaş sonunda Tümen Komutanı Mustafa Kemal, birliklere yayınladığı emirde şunları söylüyordu: “Benimle beraber burada muharebe eden bütün askerler kesinlikle bilmelidirler ki, bize verilen namus görevini yerine getirmek için bir adım geri gitmek yoktur.” Rahatlıkla uyuma yolunu aramanın, bu rahatlıktan yalnız bizim değil, bütün milletimizin ebedi olarak yoksun kalmasına sebep olacağını hepimize önemle hatırlatırım. Bütün arkadaşlarımın fikir birliğinde olduğunu ve düşmanı denize dökmedikçe yorgunluk belirtisi göstermeyeceklerine şüphem yoktur.” Mustafa Kemal 1 Mayıs Arıburnun’da yapılan savaşların ne denli kanlı ve ne denli kahramanca yapıldığını, Türk askerinin cesaret ve kahramanlığını her vesileyle dile getirmiştir.İngilizler, 2 Mayıs’ta Saros’dan yönelttikleri top atışlarıyla başta, Lalebaba ve Kabatepe’yi gün boyu sürekli bombaladılar. İngilizler aynı gün yine gemilerden aşırtma atışlarla da Gelibolu ilçe merkezini top atışlarına tutarak burada bulunan hastane ile askeri birliklerimizin un ihtiyaçlarını gideren iki büyük un fabrikasını hedef alarak durmadan bombaladılar. Ayrıca 50 kişilik bir komando birliği çıkarıp Laletepesi’ndeki karakola bir baskın düzenleyerek burayı ortadan kaldırmaya çalıştılar. Ertesi günü savaş alanı sessizdi. Türk ve düşman mevzileri yaralarını sarmak için adeta sustular. Herkes iyice toprak altına mevzilendi. Sadece Saros’daki gemiler Gelibolu merkezini yoğun bir bombardımana tutarak hedefledikleri un fabrikalarını, hastane ve kolordu merkezini vurmaya çalıştılar. 4 Mayıs sabahı gün erken başladı. Gemiler yine bombardımanlarını sürdürerek birliklerimizi taarruz edecekken; iki savaş gemisi de, Yeniköy açıklarında demirleyerek Gelibolu’yu bombaladı. 110 kişilik bir komando birliği hazırlayan İngilizler, 2 kruvazör, 4 muhrip desteğinde saat 13.00’de Kabtepe’ye bir baskın çıkarması girişiminde bulundular ama kıyıdaki gözetleme birliğimiz tarafından sert bir direnişle karşılandılar ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Gecede Arıburun Cephesi’nin kuzeyine bir baskın düzenleyen birliklerimiz, büyük bir başarı kazanarak tam 200 tüfek topladılar. 7-8 Mayıs gecesine kadar, ufak tefek meydana gelen karşılıklı taarruzlar ve yer yer yapılan mevzi çatışmaları dışında bir şey yoktu. Birlikler olanca güçleriyle gizlenme çalışmaları yaparlarken tahkimatlarını da güçlendirmeye devam ediyorlardı. İngiliz birliklerinin o kadar çok cephaneleri vardı ki, şu makinalı tüfekleriyle gemilerin attıkları dev bombalardan daha çok zarar veriyorlardı. Açtıkları yoğun atışlarla siperlerimizi perişan ediyor ve kayıplarımızı her geçen gün arttıriyorlardı.Birliklerimiz gece baskınlarını sürdürüyorlardı. 9 ve 13 Mayıs geceleri şehitler tepesine ve Bomba Sırtı’na çok önemli baskınlar yaparak düşmana önemli zayiatlar verdirdiler. Bu baskınlarla ilgili olarak Ariburnu Kuvvetler Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, bakın Çanakkale hatıralarında ne diyor: “Biz kişisel kahramanlıklarla uğraşmıyoruz. Yalnız size Bomba Sırtı olayını anlatmadan geçemeyeceğim. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe sekiz metre, yani ölüm muhakkak… Birinci siperlerin hiçbirisi kurtulamamcasına hepsi düşüyor. İkinci siperdekiler, onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevvekkülle biliyor musunuz..? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini de biliyor ve en ufak bir çekinme bile göstermiyor. Sarsılmak yok… Okumak bilenler Kuran’ı Kerim okuyor ve cennete gitmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler Kelime-i Şahadet çekerek 137 yürüyorlar. Bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren şayan-ı hayret ve tebrike değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran, bu yüksek ruhtur.” Mustafa Kemal, 25 Nisan taarruzunun başladığı günden bu yana Gelibolu Yarımadası’nın kuzeyindeki birlikleri başarıyla yönetmiş ve verdiği kararlarla savaşın kaderine tesir etmiştir. Sevk ve idaresinde bugüne kadar bir aksaklık olmamasına rağmen, hem 19 neu Tümen Karargahı’nı hem de emrine verilen bu tümene yakın alayları idare etmek bazı önemli güçlükler çıkarıyordu. 3 ncü Kolordu ise; hem kuzeye, (Arıburnu Bölgesine) hem de Güneye (Seddülbahiìr Bölgesine) komuta ediyordu. 15 nei Kolordu’nun Anadolu yakasında önemli bir işi kalmamıştı. 5 nei Ordu Komutanlığı yeni bir duzenlemeye giderek Gelibolu Yarımadası’ndaki birliklerimizi yeniden düzenledi.

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