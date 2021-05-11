Pazaryerlerinde Denetimler Sıklaştı

İçişleri Bakanlığı’ nın genelgesi doğrultusunda, Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü ve Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Baki Tümer, Cumartesi günü ilçemiz Emek Caddesinde kurulan pazar yerinde denetimde bulundular.

Pazar yerinde, maske, mesafe ve hijyen kurallarının yanı sıra, ortak kullanım alanlarından olan pazar yerinde alınması gereken koronavirüs tedbirleri yerinde denetlendi.

Kaymakam Kılınçkaya ” Alınması gereken tedbirler ile sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edelim, diyerek halkımıza duyarlılıklarından ötürü teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN