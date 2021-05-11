Çiçek Seraları Doldu Taştı

Bu yıl Anneler Gününde Covid-19 nedeniyle annesine ve eşine çiçek almak isteyenler, saksı çiçekleri tercih ederek peyzajcıların yolunu tutarken, bazıları ise hem çiçek seçti hem de güzel havanın tadını çıkardı.İlçemizde adeta çiçek cenneti olarak bilinen 26 Kasım Caddesi üzerinde bulunan peyzaj seraları Cumartesi günü halk pazarınında açılmasını fırsat bilen vatandaşlarca en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Gün boyu dolup dolup boşalar seralarda Anneler Günü nedeniyle saksı çiçeği almak isteyenler anneleri için çiçeğin en güzelini ve en renklisini seralardaki binlerce çiçek arasından seçtiler. Vatandaşlar bir yandan annesine ve eşine Anneler Günü çiçeği seçerken bir yandan da çiçek serasında güzel havanın tadını çıkardılar.

Peyzajcılar, “ Korona virüs nedeniyle bu yıl saksı çiçeklerinin tercih edildiğini belirterek, “Anneler Günü kutlu olsun diyorum. Sezon çok hareketli geçiyor. Birde virüs dolayısıyla çok yoğun geçiyor. Korona virüsten dolayı vatandaşlar soluğu burada alıyor ve evlere siparişlerimiz de arttı. Arazimiz çok geniş ve çok çeşidimiz olduğu için en azından burada rahatça gezebiliyor, dolaşabiliyor, beğenebiliyor. Anneler Gününde de genelde saksılı çiçeklerimiz var; sardunya, begonya, gül, orkide bunlar tercih ediliyor. Şimdi herkes balkonda oturduğu zaman en azından bir çiçek görüntüsü istiyor o yüzden şuanda genelde çiçek alıyor” dedi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN