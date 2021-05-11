Kaymakam Hakan Kılınçkaya; ilçemiz Camiikebir Mahallesinde ikamet eden Nedim Vuruk ve ailesini ziyaret etti.Nedim Vuruk ve eşi ile bir süre sohbet eden Kaymakam Kılınçkaya, Vuruk Ailesinin istek ve taleplerini dinledi.
Nedim Vuruk , Kaymakam Hakan Kılınçkaya’ nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.
Ziyarete Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan eşlik etti.
Haber: Ali GEZER
Kılınçkaya Vuruk Ailesi’ni Ziyaret Etti
Kaymakam Hakan Kılınçkaya; ilçemiz Camiikebir Mahallesinde ikamet eden Nedim Vuruk ve ailesini ziyaret etti.Nedim Vuruk ve eşi ile bir süre sohbet eden Kaymakam Kılınçkaya, Vuruk Ailesinin istek ve taleplerini dinledi.