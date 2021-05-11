“ANNELERİMİZİN SEVGİSİ DÜNYAMIZI KUŞATIYOR” ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu Anneler Günü dolayısıyla ortak bir mesaj yayımladı.

“Ayağının altına cennet serilen anneler, aile ve toplum hayatının temel taşıdır. Anne, karşılıksız fedakarlıkların ve iyiliklerin toplandığı en değerli varlıklarımızdır. Anneler, büyük emeklerle nesiller yetiştirirken, varlıklarıyla hayatımızı güzelleştiriyorlar. Medeniyetimizde önemli bir anlam atfedilen anne ve babalar, hiç kuşkusuz sadece özel günlerde hatırlanmamalı. Anne ve babaya vefa, onlara hizmet, bir evladın öncelikli vazifelerindendir. Bu bilinçle anne ve baba duası almak, onları yaşlılıklarında gözetmek, bir insan için en anlamlı kazanımlardan biridir.

Bu duygularla başta şehit ve gazi anneleri ile Çanakkaleli anneler olmak üzere, değerleri hiçbir zenginlikle ölçülemeyen tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü’nü kutluyor; annesini kaybetmiş tüm kardeşlerimize sabr-ı cemil diliyoruz.”

Haber Merkezi