Gelibolu Kara Savaşları (12)-Recep YÜZÜAK

Bu taarruzlar için daha önce Esat Paşa’nın Ordu Komutanlığı’na talepte bulunduğu bir tümen de, bugünlerde İstanbul’dan gelmiş ve Akbaş İskelesi’nden cepheye doğru yürümeye başlamıştır. Kuzey Grup Komutanlığı’nın emrine girecek olan bu tümenin cepheye ulaşması 5 gün içinde tamamlanır ve bu tümende Esat Paşa Komutasında Kuzey Grupta yerini alır. 5 nci Ordu Komutanı Liman von Sanders, Başkomutan Vekili Enver Paşa ile aldıkları yeni bir taarruz için önce Esat Paşa ile görüşerek fikirlerini alır. Sanders; Esat Paşa’nın fikirlerini pek benimsememiştir. Bu görüşmenin ardından Arıburnu’nda 23 gün boyunca komutanlık yapan ve üstün nitelikleriyle düşmanı tam zamanında insayatifini kullanarak durdurmayı başaran Mustafa Kemal’e, emir subayı ve özel bir görevli Kurmay Binbaşı Rayman’ı göndererek fikrini alır. Bu konuşmada Rayman, Mustafa Kemal’e 5 nci Ordu Komutanı adına geldiğini söyleyerek; “Emrine taze bir yeni tümen verildiği takdirde, 24 saat içerisinde Arıburnu’ndaki düşmanı denize dökmeye garanti edip etmeyeceğini Ordu Komutanı’nın öğrenmek istediğini” sorar. Mustafa Kemal Rayman’ın gelişinde çok zekice davranan ve komutanı Esat Paşa’yı atlayarak gelen bu Kurmay Albay’a verdiği cevapta; “Bu konuda gereken karar daha yüksek komuta kademesine aittir” der. Mustafa Kemal Rayman’a; cephede son ve kesin bir harekata karar verilmesi zamanının geldiğini, böyle bir harekata tümenin değil tüm Kuzey Grubu’nun katılması gerektiğini zaman geçtikçe düşmanın daha güçlü tahkimatlar yaparak mevzilerini ve kuvvetlerini güçlendirdiği gerçeğini anlatır ve sonunda da yukarıdaki sözleriyle kararın komutanlarına ait olduğunu söyler. Bu durum Esat Paşa tarafından duyulunca, Esat Paşa çok üzülür ve Liman von Sanders’e kırılır. Harekatın bu nazik döneminde yaşanan bu olay sinirleri gersede, vatanın yüksek çıkarları gereği fazla sorun yapılmayarak olay kapatılır.

5 nci Ordu Komutanı Liman von Sanders Başkomutan Vekili Enver Paşa ile alınan bu taarruz kararını, tüm Kuzey Grubu Birlikleri’nin katılımıyla 19 Mayıs sabahı uygulamak üzere Esat Paşa’nın hazı olmasını ister Esat Paşa’nın “Hazırız” demesi üzerine 18 Mayıs Akşamı; “Yarın tüm Kuzey Grubu Birlikleri ile ve 2 nci Tümende emrinizde Anzaklılar’ı denize dökeceğiz” der. 19 Mayıs Taarruzları öncesi Kuzey Grup Komutanı Esat Paşa’nın birlikleri, 19 ncu ve 5 nci tümenler ile 9 ncu, 11 nci 16 ncı ve 3 ncü Tümenlerin bazı birlikleriydi. Bu birliklerin yanı sıra, İstanbul’dan gelen 2 nci Tümende bu grup emrine verildi. Anzaklılar’da Güneye kaydırmış oldukları bazı birlikleri tekrar Arıburnu’na getirerek güçlerini pekiştirdiler. 18 Mayıs gecesi başlayan Taarruzlar, gün ağarıncaya kadar sürdü. Esat Paşa’nın “4 ncü Taarruz” emri olarak adı verilen bu savaş “Baskın Tarzı” olarak düzenlendi.Bütün cephelerde 4 tümenle başlatılan taarruzlar, savaşın en kanlı günü olarak tarih sayfalarına geçti. Altıbuçuk saatlik kısa bir taarruzla onbin kişilik kokunç bir kayıp verdik. Gece taarruzlarına katılan 4 tümenimiz, Kuzey’de 19 ncu Tümen, Merkezin kuzeyinde 5 nci, yine merkezin güneyinde 2 nci Tümen ile, Güneyde 16 nci Tümen olarak cephede konuşlandırıldılar. Saat 03.30’da 57 nci ve 64 ncü Alayların sağ kanat birlikleri çok kanlı bir boğuşmadan sonra Anzak mevzilerine girerlerken, sol kanat birlikleri geri kaldıkları için bu kısımda gün ağırana kadar çok kanlı savaşlar olsada, başarılı olunamadı ve durumda bir değişme olmadı. Bu Tümenimizin 14 ve 13 ncü Alaylarda hücumlarına aynı saatte (03.30) başlattılar. Tam ileri hücumlarını başlattıkları sırada Kırmızısırt ve Kanlısırt’ın birinci hattında bulunan 2 nci Tümenin aşırı gürültülü ateş sesleriyle Anzaklıları uyandırması sonucu korkunç bir makinalı tüfek atışı içinde kaldılar.

Bu sırada 14 ncü Alay birliklerimizin subayları ellerinde kılıçlarıyla siperden sipere atlayarak, Anzaklılar’ın siperlerine girmeyi başardılar. Ne var ki, 19 ncu Tümenin sol kanadı da ağır bir ateş altında kaldığından, 14 ncü Alayın Anzaklılar’ın makinalı tüfek atışlarına dayanması olanaksızdı. 13 ncü Alay hücumlarında başarısız kalmıştı. Anzak siperlerine 20 metre kadar yaklaşmalarına rağmen daha ileriye gidemiyorlardı. Oyle bir savaş oluyordu ki, dünyanın belkide en kanlı gecesi bu geceydi. Anzak mevzilerine dört koldan saldıran Mehmetçiklerimizin üzerine hem gemilerden dev bombalar yağdırılıyor, karadanda yüzlerce ağır makinalı tüfeğin namlularında onbinlerce, yüzbinlerce kurşun yağdırılıyordu. Savaşın bu korkunç ateş seline karşı subaylarımız kılıçlarını çekerek, en önde siperden sipere atlıyorlar. Önların arkalarından Mehmetçikler korkusuzca birbiri ardına ateşe atlıyorlardı.

Merkezin güneyindeki, İstanbul’dan yeni gelen 2 nei Tümenimiz ise araziyi iyi tanımadığından, gece tümen birliklerini değiştirdigi sırada çıkardığı farla gürültüden dolayı Anzaklıları uyandırınca; Anzaklılar’ın derhal ateşe başlamasıyla baskın etkisini kaybederek, kendilerini çatışmaların içinde buldular. Bu arada birlikler gecenin karanlığında konuşarak çatışmaya başladılar. İyi tahkim edilmiş mevzilendeki düşman birlikleri yüksek silah güçleri ve çok bol mermileriyle birliklerimizi adeta kurşunlarla biçiyorlardı. Birbiri üzerine düşen yüzlerce askerimiz Anzak siperleri üzerinde kaldılar. Baskına giden birliklerimiz malesef baskına uğramışlardı. Anzaklıların bu dehşetli ateş çemberlerine takılan Mehmetçiklerimiz, kahraman komutanları başta olmak üzere tekrar taarruza kalktılar. Vatan Marşı eşliğinde, Allah Allah! sesleriyle büyük bir moral ve inançla coşarak tekrar ileriye atıldılar.

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