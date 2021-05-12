MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür’ün Ramazan Bayramı Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür Ramazan Bayramı münasebetiyle mesaj yayınladı.Büyükzöngür mesajında; “Bu bayram da da ne yazık ki covid-19 virüsü sebebiyle insan ve toplum sağlığı açısından kucaklaşmalarımızı ertelemek, buluşmalarımızı bir başka zamana tehir etmek sorumluluğunu taşıyoruz. Biraz daha sabır ve dua ile bu virüs mücadelesinde kurtulacağına inanıyoruz. Bunun için salgının tekrar yayılmasının önünü kesmek maksadıyla sosyal hareketliliğin Ramazan Bayramı’nda da çok düşük seviyelerde tutulması kuşkusuz toplum olarak bizler için hayati niteliktedir” dedi.

Bayramların milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp kökleşmesine vesile olan ayrıcalıklı günler olduğunun altını çizen Büyükzöngür “Türk milleti büyük bir ailedir. Gönülden gönüle kurulan sağlam köprülerle, tertemiz dua ve dileklerin himmet ve hidayetiyle bayramlaşmanın güzelliğini ve lezzetini gıyaben yaşamamız mümkündür. Geceye sabredene gündüzü bahşeden, hikmetinden ve rahmetinden sual olunamayacak Yüce Allah, Türk milletinin ve mazlum gönüllerin inanıyorum ki yar ve yardımcısıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Gelibolulu hemşerilerimiz başta olmak üzere ve Türk-İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı içtenlikle tebrik ediyor, manevi kucaklaşmalarımızla karşıladığımız Ramazan Bayramı’nın nice güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.Haber: Caner AKŞİT