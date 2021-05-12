TURAN ; “HEMŞİRELER GÜNÜ KUTLU OLSUN”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 12 Mayıs Hemşireler Günü vesilesiyle ortak bir mesaj yayımladı.

“Hemşirelerimiz, insan sağlığı için büyük fedakarlıklarla görevlerini yapıyorlar. Özellikle salgınla mücadele ettiğimiz bu süreçte hemşirelerimizin özverileri ve eşsiz emekleri her türlü övgüyü hak ediyor. AK Parti olarak 2002’den bu yana sağlık alanında yapılan reform ve yeniliklerle birlikte vatandaşlarımıza Avrupa standartlarının üstünde sağlık hizmeti verilmesi için gayret ediyoruz. Sağlık alanında meydana gelen büyük dönüşümün önemi, salgın döneminde daha iyi anlaşıldı. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önde gelir. Bu bilinçle tüm Türkiye’de olduğu gibi, Çanakkale’mizde de önemli sağlık yatırımları hayata geçirildi. Hemşehrilerimiz, artık tedavi olmak için başka ilçelere gitmeye gerek duymuyor. Tüm hastanelerimizi teknolojik donanımla buluşturmak, helikopter ambulans başta olmak üzere, ambulans sayılarını artırmak, hem hastalarımız hem de sağlık çalışanlarımız için kaliteli bir fiziki ortam sağlamak önceliğimiz oldu.

Tüm dünyada olduğu gibi, bizler de küresel bir salgınla mücadele ediyoruz. Bu süreçte, gece gündüz demeden, gerektiğinde ailesinden feragat eden, hayatlarını riske atan, ama hastalarını ihmal etmeyen sağlık çalışanlarımızın hakkını ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz. Bu özel gün vesilesiyle başta Çanakkale’mizde görev yapan hemşirelerimiz olmak üzere, tüm hemşirelerin Hemşireler Günü’nü kutluyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımıza eşsiz fedakarlıkları için müteşekkiriz.”mesajını iletti.