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Özacar’dan Başsağlığı Mesajı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikmal konvoyuna hain teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan kahraman askerimizin ailelerine ve Türk Milletine başsağlığı mesajı iletti.Özacar mesajında” İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikmal konvoyuna hain teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.
Ulusumuzun başı sağolsun”dedi.

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