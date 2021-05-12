VAKA SAYISI 1265’E DÜŞTÜ TAM KAPANMA SONUÇ VERMEYE BAŞLADI

HES Kodu uygulamasına göre kırmızı alanların azalması dikkat çekti. Bir zamanlar vaka sayıları bakımından zirvede olan bölgemiz bu hafta vaka sayılarında ciddi oranda düşüş gösterdi.

İlçemizde de vaka sayısı 1265 ‘e düştü. Tam kapanmada alınan önlemler sonuç olumlu yönde sonuç vermeye başladı.Haber: Seda LİMAN ZENGİN