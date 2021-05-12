GÜNCEL HABERLER 

VAKA SAYISI 1265’E DÜŞTÜ TAM KAPANMA SONUÇ VERMEYE BAŞLADI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

HES Kodu uygulamasına göre kırmızı alanların azalması dikkat çekti. Bir zamanlar vaka sayıları bakımından zirvede olan bölgemiz bu hafta vaka sayılarında ciddi oranda düşüş gösterdi.
İlçemizde de vaka sayısı 1265 ‘e düştü. Tam kapanmada alınan önlemler sonuç olumlu yönde sonuç vermeye başladı.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

Öğretmenlere Seminer Sonrası Kahvaltı ve Müze Gezisi

buyukzafer 0

Çelenk Sunumu Yapıldı

buyukzafer 0

Siyasetçilerden Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46.Yıldönümü Mesajları

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.