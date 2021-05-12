“ASIL ENGEL GÖNÜLLERDEKİSEVGİSİZLİK”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası hasebiyle ortak bir mesaj yayımladı. “Fiziksel engeller olabilir, önemli olan yüreğimizde engel olmamasıdır. Engelli vatandaşlarımızı sadece bu hafta özelinde değil, hayatımızın her anında hatırlamalı ve haklarını gözetmeliyiz. Sosyal devlet olabilmenin misyonuyla, 2002’den bu yana AK Parti olarak engelli vatandaşlarımıza gerek istihdam gerek eğitim hayatlarında gerekse sosyal hayatlarında yaşamlarını kolaylaştıracak devrim niteliğinde birçok hizmet ve yatırımda bulunduk. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatta geniş bir yer bulmasıyla beraber spordan sanata, eğitimden siyasete hemen hemen her alanda büyük başarılar elde etmesi bizlere adeta büyük bir gurur ve motivasyon oldu. Bu gelişmeler gösterdi ki engelli kardeşlerimize biz destek oldukça, onlar bize örnek olmaya devam edecekler. Bu hafta vesilesiyle tüm engelli kardeşlerimizin Engelliler Haftası’nı kutluyor, asıl engelin gönüllerde sevgisizlik olduğunu hatırlatmak istiyoruz.”