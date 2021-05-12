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DEMİRTEPE KÖYÜ OKUL TADİLATI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Demirtepe Köyü Okulu binasının tadilatını yerinde inceledi. İpek böceği yetiştiriciliği için kullanılmak üzere tahsis edilen, Demirtepe Köyü Okul binasının tadilatının en kısa sürede tamamlanarak, ipek böceği üretimi için hazır hale getirilmesi hedeflenmektedir.
Haber:Caner AKŞİT

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