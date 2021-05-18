Gelibolu Kara Savaşları (14)

Sağ kesimde bu çatışmalar yaşanırken sol kesimde de 7 nci Tümen Fransızlar’ca tutulan mevzilere taarruza geçtiler.

İleri karakolları birçok yerde süngü hücumuyla geri atıldı ve sessizce mevzilere yaklaşıldı. Fakat, hazırlıklı olan İngiliz birliklerinin sert direnişi ile karşılaşıldı. 7 nci Tümenin hücumları ilk anda başarılı olmuştu. Mehmetçiklerimiz Fransız siperlerine girmeyi başardılar ve 88 nci İngiliz Tugayı mevzileri temizlenerek İngilizler geri püskürtüldü. 20 nci Alay’ın bu başarılı hareketine tümen ihtiyatlarının geç kalması, İngiliz ve Fransızlara tekrar toparlanma firsatı verdi. Morto Koyu kıyılarında Seddülbahir güneyindeki sırtlarda boğaz boğaza çok kanlı savaşlar oldu. Eskihisarlık Sırtındaki makinalı tüfekler Türk birliklerine ağır kayıplar verdirdiler. Bu durum karşısında 7 nci Tümen Komutanı birlikleri durdurmak zorunda kaldı. Güney Grup Komutanlığı’nın ihtiyatları çok geç kalmıştı. İhtiyat taburu ancak 21 nci Alay’a saat 03.00’te yanaşabildi ve karşı tarafın artan baskısı karşısında büyük kayıplar verilmesine neden oldu. Büyük bir istekle yapılan bu hücumlar bu yüzden İngiliz ve Fransızlar’a takviye imkanı verdiği için istenilen neticeye ulaşamadı. Bu sırada Ekhisarlık sırtlarına taarruza kalkan ihtiyat taburu da saat 03.00’de Fransız Merkez Tugayı’na saldırıya geçmişti. Kısa bir mücadeleden sonra Fransızlar siperlerini terketmek zorunda kaldılar Bu gelişme üzerine cephe ihtiyatları, 7 nci Tümen bölgesine kaydırılmak üzereyken havanın aydınlanmaya başlaması üzerine taarruzdan vazgeçildi. 2 Mayıs sabahı 20 nci Alay Komutanı verdiği raporda şöyle diyordu; “Alayın erleri diğer birliklere karışmış olduğundan, alaydan ancak 150 kişi toplanabilmiştir. Tabur komutanlarımız yaralanarak geriye gönderilmiştir. Alayın 1nci taburunda bir subay, diğer taburunda da iki subay kalmıştır. 3 ncü, 5nci, 6 ncı, 7 nci, 9 ncu, 1lnci ve 12 nci Bölük Komutanları şehit düşmüşlerdir. Diğer subayların ne oldukları bilinmemektedir. Inci hattaki birliklerimize iki gecedir yiyecek ve su ikmali yapılmamıştır. Cephane taşıyıcılarının hepsi şehit olmuşlardır. Diğer emirleriniz gelinceye kadar elimdeki 150 kişiyle dayanak noktası olarak cephe yakınında bulunacağım. Düşman korkmakta, bu yüzden ateş etmekle yetinmektedir. Daha öncede arz ettiğim gibi, düşmanın ilerleme gücünde ve isteğinde olmadığı kanisında olduğumu arz ederim.”Ertesi gün, gün agarmasıyla birlikte, Ingiliz mevzilerinden baglaulan ateşler siddetini arttırıyor, boğaza giren düşman savas gemileri de kisa mesafeden Türk Navunma mevzilerinin gerilerini bombardmanlarıyla rahatsız ediyordu. Bu sirada Morto koyu açıklarındaki savas gemileri de, 7 nei Tümen mevzilerini top atişına tutmuşlardı. Karadan ve denizden siddetli ve yoğunlaşarak devam eden ateşleri, şiddetini artturan taarruzlar izlemeye başlamıştı. Sabah günes doğduğunda Türk savunması iyice bunalmıştı. Ingilizlerin mevzilerimize girme tesebbüsleri buradaki 150 kişilik küçük bir kuvvetle önlenebilmişti ama 19 neu Alayımızın durumu çok kötüydü. 19 neu Alayımız iki yandan aldığı ateşler karşısında dayanamamış, Kerevizdere bati sırtlarına çekilmişti. Tümenden tekviye istenmesine rağmen ancak iki bölük kadar bir takviye gönderilebilmişti. Saatler ilerledikçe düşmanın ateş gücü artıyor, savaşın en kızgın anı yaşanıyordu. 12 ve 27 nci Alayımız, 21 nei Alay Komutanı Yarbay Halil Bey komutasında 83 rakımlı tepe kuzeyinde savaşırken Yarbay Sami komutasındaki 19 ncu Alay ile Bursa Jandarma Taburu da, Kerevizdere batı sırtlarında çok ağır kayıplar vererek savaşı sürdürüyordu. Saatler 10.00’a gelirken koşullar iyice ağırlaşmıştı. Düşman kuvvetleri ateşi şiddetlendirerek sürdürüyordu. Siperler, yaralılar ve şehitlerle doluydu. Askerlerimiz günlerdir yorgun ve uykusuzdu. Su sıkıntısı hat safhadaydı. Cephanemiz iyice azalmıştı. Öğleye doğru 19 ncu Alayımız ve 26 ncı Alayın 1 nci Taburu dağılarak geriye çekiliyordu. Güney Grup Komutanlığı’ndan gönderilen 127 nci Alayın 3 ncü taburu henüz cepheye ulaşmarışti. 19 ncu Alay’a; “Sebahat edilmesi ve yakında takviye gelmesine olanak bulunacağı, gayret ve tahammül zamanı olduğu” hatırlatılmakla yetiniliyordu.

Tümen komut 20 nel Alay da acele takviye istiyordu, Savunma meyzilerinde sikint başlamışt. Acilen tekviye edilmezse aksama kadar dayanmaları mümkin olmayabilirdi. Grup Komutanlig 50 ne Alay’s gindermie ama 7 nei Tümen cephesindeki bu savaya yfnerlen bu alayın bugün katilabilmesi mümkin deldi. Düşman donanmasi bu alayın geçtiklen yollars yoğun biçimde bombalıyordu, Savaş bitün şiddetiyle sürüyordu. Birlikleriz çözülmeye başlamıştı. Asker yorgun, birbirie karışmiştı ama yine de son kursunlarına kadar kahramanca direniyorlardı, Kendilerinden kat ve kat düşman birlikferine karşı bir adım geri atmyorlardi. Askerlerimiz için en büyük tehlike, Ingiliz ve Fransız savas gemilerinin, siddetli bir yağmur gibi başlarının üzerinde ölüm saçan top atiışlarına hedef olmalarıydı. Türk askeri için bu durum kaçınılmaz ve katlanmak zorunda oldukları büyük bir talihsizlikti. Bu korkunç bombardımanla birlikte kucak kucağa yaşanılacak ve bile bile, seve seve kutsal topraklar uğruna can verilecekti. Gün batarken mevzilerde hiç bir değişiklik olmadı. Düşmana çok ağır kayıplar verdirebilmekle birlikte, bugünkü Türk kayıbı sadece Güney cephemizde 6000 bulunuyordu. uzun bir yolu gece karanlığında yürüyen bu tümen, yorgun geldiği cephede, tanımadığı bir arazide gece hücumuna katılmak durumundaydı. 1 gün önceden hücuma katılan 21 nci ve 19 ncu Alaylar’la Jandarma Taburları da büyük kayıplar verdikleri için, mevcutları 3 taburu geçmiyordu.Yoldan gelen ve tozu ilayağınıne cepheye sürülen Tümenle birlikte Türk kuvvetleri dört tabur, 2 kanat ihtiyatı da üç taburdan ibaret olmak üzere ancak yedi bin kişiydi. Oysa sadece bu tümenin karşısında Fransızların on iki taburu vardı ve mevcutları 17 bin kişiyi buluyordu. Daha önemlisi Fransız Ordusu 12 ağır makinalı tüfekle destekleniyordu. Ve Morto Koyu’na sokulan Fransız Filosuyla da İngiliz Filosu tarafından birliklerimizin çevresi ağır top atışına tutuluyordu. Ingilizlerin karşısında ise Binbaşı Kadri taburu ile bir ağır makinalı tüfek bölüğümüz vardı. 25 nci Alayın iki taburu ile 26 ncı Alayın dördüncu taburu, 20 nci Alay Komutanlığı emrine verilerek Yassıtepe gerisine dinlenmek üzere ihtiyata çekilmişti. Birliklerimiz 23.30’da taarruza geçtiler. Düşman mevzilerine çabuk ve sessizce yaklaşıldı. İngiliz ve Fransız savaş gemileri ışıldaklarıyla bu hareketi fark eder etmez gemiler mevzilerimiz üzerine bombardımana başladılar. Gemilerin bombardımanıyla birlikte düşmanın mevzilerinden ağır silah ateşleri başlatıldı.Devamı Yarınki Sayımızda