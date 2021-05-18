Mayıs Ayı Meclis Toplantısının 1.Oturumu Yapıldı

Mayıs ayı meclis toplantısının 1.oturumu dün yapıldı.Toplantı saygı duruşu ile başlatıldı.Toplantıda gündem maddelerinden önce konu İsrail’in Filistin’e karşı yaptığı zulmü kınamak oldu.Özacar konuyla ilgili”Dünya’nın neresinde olursa olsun zulmü kınıyoruz.Tüm Dünya’ya barış diliyoruz.”ifadelerine yer verdi.

Ardından konu Güneyli Köyü ‘nün geçtiğimiz aylarda İl Özel İdaresine devredilmesiydi.Özacar su aboneliklerinin Güneyli Köyü Muhtarına ait olduğunu ifade ederek konuyla ilgili gerekli açıklamayı ayrıntılarıyla yaptı.

Özacar; ”Güneyli Köyü 1370 bin dönümlük alanı 1984 yılından beri Gelibolu Belediyesi tarafından yürütülüyordu.Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredildi.2010 yılında Özel Koruma Alanı olarak ilan edildi.2019 yılına kadar Mahmutpaşa Kooperatifi tamamlandı.2020 yılında tamamlandıktan sonra 2021 de İl Hıfsısıhha Kurumu tarafından karar alınarak su çalışmalarına başlanıldı.Gerekli izinlerin alındıktan sonra çalışmalara başladık.Burası Gelibolu Kaymakamlığı tarafından Güneyli Köy Muhtarlığına devredildi.Daha sonra yeni bir kararla idaresi İl Özel İdaresinde olan imar planında Gelibolu Belediyesi alanı İl Özel İdaresine devredildiği söylendi.Bizlerde imarla ilgili işlemi İl Özel idaresine verdik.En son 21.04.2021 yılında Çanakkale İl Özel İdaresine yazı geldi.Bu tasarruf Bakanlığın tasarufunda oldu.Reysen alınıp, buraya verildi.Gelibolu Belediyesi de dava açtı.Yürütmeyi durdurma kararı reddedildi.Fakat diğer dava devam ediyor.Burada Gelibolu Belediyesinin herhangi bir yetkisi yoktur.

Üzerinde Gelibolu Belediyesi Konteynerların yazılı bulunduğu konteynerları gören vatandaşlar haklı olarak Gelibolu Belediyesini suçluyorlar.Yıllardır Gelibolu Belediyesi 26 köyün çöplerini topluyor.

Bizler Mart ayına kadar herhangi bir şekilde çöp, katı atık vb. vergisi mahkeme sonuçlanıncaya kadar almadık.Bu nedenle çöp konteynerlarını kaldırmak zorunda kaldık.Burada üzücü bir olay var. Güneyli Köyü’nün Muhtarı maalesef bütün herşeyi emir verir ve gıyabımızda Gelibolu Belediyesi’ni suçlar duruma geldi.

Bunu siyaset yapıcam diye siyasi destek veren muhtar haksızlığı görmezden geldi.Bu hukuk çercevesi sürecinde mücadele vermeye devam edeceğiz.

Bize en son İçme suyu aboneliklerinin Güneyli Köyü Muhtarlığı’na devredilmesine yönelik yazı geldi.

İl Özel İdaresi bu durumda Gökbüet Su Birliği ile protokol imzalayacak sonra kime isterse ona verecek.Burada Gelibolu Belediyesi ve Gelibolu Halkı rencide ediliyor.Bizi muhtarla bir masaya oturtuyorlar, böyle bir yönetim şekli yapılmış. Umarım böyle bir yazı yada talebi düzeltirler.

Bizler Gelibolu’ya hizmet etmek için seçildik.Farklı düşüncelerimiz de olsa bir ortak düşünceyle anlaşıp Gelibolu Halkına hizmet etmeliyiz.Farklı bir uygulama görüyoruz ve bu nedenle de üzülüyoruz.”dedi.

Bu konuların ardından sekiz maddelik gündem maddelerine geçildi.

Gündemin 1. maddesi 2020 Mali yılı kesin hesapları meclis kararı ile onaylandı.

Gündemin 2. Maddesi Plan Bütçe Komisyon Raporu ( Pandemi İşyerleri) pandemi döneminde Gelibolu Belediyesi’ne ait olan iş yerlerinden kira bedeli alınmamıştı.

Bu konu detaylı olarak esnaf kiracıları ile 1 Haziran ‘dan sonra görüşülme kararı alındı.

Gündemin 3. maddesi Plan Bütçe Komisyon Raporu (Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmelik ) meclis kararı ile onaylandı.

Gündemin 4., 5., 6., 7, ve 8. maddeleri ise İmar Planlarındaki değişikliklerle alakalı olarak meclis tarafından onaylanarak Mayıs ayının toplantısının 1.otrurumu sona erdi.

Mayıs ayı meclis toplantısının 2.oturumu 21 Mayıs 2021 Cuma günü saat 15:00 ‘te yapılmasına karar verildi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN