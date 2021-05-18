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Kıbrıs Gazisi Komando Konukbay’ı Ziyaret Ettiler

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde Ramazan Bayramı’nda Kaymakamlık ve Emniyet Yetkilileri şehit ve gazi ailelerini ziyaret ettiler.
Uzun yıllar gazetemizde gazeteci olarak çalışan Kıbrıs Gazisi Bülent Konukbay’ı da bayram münasebetiyle Emniyet Müdürü ve polisler ziyaret etttiler.Bu ziyaretten duygulanan arkadaşımız Konukbay duygularını şöyle dile getirdi.
“Gerçekten savaşı en canlı biçimde yaşayan bizler için bu tür ziyaretler çok hassas oluyor.Bizi yaşadığımız zamanlara götürüyor.Sayın Emniyet Müdürü ve Polis arkadaşlarımızın bu ziyaretlerinden çok duygulandım.Kendilerine teşekkür ediyorum.”dedi .Haber: Ali GEZER

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