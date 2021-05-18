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GÜNEYLİ KÖYÜ İÇME SUYU DEPOLARI İNCELENDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Güneyli Köyü içme suyu depolarında incelemede bulundu. Kaymakam Kılınçkaya, İçme suyu depolarının sağlık ve hijyen bakımından uygunluğunu yerinde denetleyerek,
Gelibolu Gökbüet Su Birliği yetkililerinden bilgi aldı.
İncelemede Kaymakam Kılınçkaya’ya Güneyli Köyü Muhtarı Cahit Kayışoğlu eşlik etti.
Haber: Caner AKŞİT

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