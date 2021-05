TURAN AK PARTİ ÇANAKKALE İL TEŞKİLATLARIYLA VİDEOKONFERANS YÖNTEMİYLE BİR ARAYA GELDİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, tüm AK Parti Çanakkale il teşkilatlarıyla videokonferans yöntemiyle bir araya gelerek bayramlaştı.Bayram, Yüce Allah’a takdim edilen halisane kulluğun tebriğidir.” diyen Turan, “Bayram, inanmış gönüllere cennet serinliği veren ilahi bir ziyafettir. Hz. Ali’ye (r.a.) sormuşlar; ‘Bayram nedir?’ diye. ‘Günahsız geçen her gün bayramdır.’ demiş. Her günümüzün bayram olması duasıyla, Ramazan Bayramı’mız mübarek olsun.” dedi.

Salgın tedbirlerinden dolayı farklı bir bayram süreci geçirildiğini ifade eden Turan, “İsterdik ki şimdi sizlerle bir arada olup kucaklaşalım. Ancak salgın şartları hepinizin malumu. Biliyoruz ki, mesafeler gönül birlikteliğimize, gönüllerdeki vuslata engel değil. Bayramdan sonra kademeli olarak normalleşme sürecine girilecektir. Esnafımızın, vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıların farkındayız. Bu süreci birlik ve beraberlik içinde aşacağımıza olan inancımız tam. Sağlık ve huzur içinde, sevincini bir arada yaşayacağımız nice Bayramlara ulaşmamızı Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Bayramlaşmanın yanı sıra teşkilat çalışmalarına da değinilen toplantıda konuşan Turan, şunları söyledi; “Bizi farklı kılan teşkilatlarımız. Teşkilatlarımız, her alanda elimizi güçlendiren, partimizin belkemiği, sahadaki en büyük gücümüzdür. Başka partilerde vitrin malzemesi olarak kullanılan Gençlik Kolları, Kadın Kolları siyasi teşkilatlanmamızın ana omurgası olmuştur. 13,5 milyonu aşkın üyemizle Türkiye’nin en büyük ailesiyiz. Sorumluluğumuz büyük. Sadece teşkilat çalışmaları için değil, salgın sürecinde de hemşehrilerimize ulaşmaya devam etmeliyiz. Esnaflarımızın, engelli kardeşlerimizin, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanlarında olmalıyız. Gerekli hallerde ilgili kurumlarla irtibatlandırmaya gayret etmeliyiz. Çanakkale’de vaka sayılarında ciddi bir artış olmuştu. Tam kapanmayla beraber düşüş olması geleceğe yönelik ümidimizi artırdı. Kurallara uymak, tedbirleri almak konusunda daha hassas olmalıyız. Sabırla bu süreci aşacağız.”

Videokonferans yöntemiyle gerçekleşen bayramlaşma programlarına AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, AK Partili İlçe ve Belde Belediye Başkanları, AK Parti Çanakkale İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda ilçe ve belde teşkilat mensupları katıldı. Haber Merkezi