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Sahiller 1 Haziran’dan sonra açılacak

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde ve bölgemizde korona virüs tedbirleri kapsamında park, bahçe ve sahillerin 1 Haziran Salı gününe kadar kapalı olacağı bildirildi.Tüm Türkiye genelinde 17 süren tam kapanma süreci dün itibariyle son buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kademeli normalleşme sürecini aktarmasının ardından, tüm gözler park, bahçe ve sahillere çevrilmişti.
Ancak İl Hıfzıssıhha Kurulu kentte yer alan sahil ve parkların
1 Haziran Salı gününe kadar kapalı kalmasına karar verdi.
Haber Merkezi

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