“BUGÜN KÖPRÜMÜZDE TARİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK EDİYORUZ, SON KABLO ÇEKİLİYOR”

BÜLENT TURAN’DAN 318 METREDEN GELİBOLU’YA SON DAKİKA DOĞALGAZ MÜJDESİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İl Genel Meclis üyeleri, STK’lar ve yerel basın mensupları ile birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü’ne çıkarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“BUGÜN KÖPRÜMÜZDE TARİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK EDİYORUZ”

Simgelerin Köprüsü olarak adlandırılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde artık sona gelindiğini ifade eden Turan: “Bugün burada değerli İl Genel Meclis üyelerimiz, STK’larımız ve tüm yerel basın mensubu arkadaşlarımız ile birlikte mega projemizin çalışmaları hakkında yetkililerden brifing aldık. Tarihe açılan altın kapımız Çanakkale’mize yakışır bir proje oluyor. Köprüdeki çalışmalar son hızıyla devam ediyor. 18 Mart 2022 olarak planlanan proje bitiş tarihinden önce, belki bu yılın bitiminde, araçlarımızla karşıya geçme imkanı bulacağız. Bugün burada az sonra tüm köprüyü boydan boya geçen kabloların sonuncusunun çekilme işlemi gerçekleşecek. Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Ana kabloların montajından sonra kabloların sıkıştırılması işlemine geçilecek. Bu sembol projede Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza ve emeği geçen herkese hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz.” dedi.

Sözlerine 318 metreden bir son dakika müjdesi ile devam eden Turan: “Gelibolu’ya doğalgaz getirme konusunda bildiğiniz üzere girişimlerimiz olmuştu. Ankara’da gerek bakanlılarla gerekse EPDK ile bu konunun çözülmesi için Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte yoğun mesailerimiz oldu. Bugün bu anlamlı mega projeyi ziyaretimiz esnasında, 318 metrede köprü kulelerinden EPDK Başkanımız Mustafa Yılmaz ile telefonla görüşerek göz bebeğimiz Gelibolu’muza doğalgaz getirilmesi için resmi yazının çıktığı bilgisini aldık. 24 Eylül 2020 tarihli ve 31254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile merkez nüfusu 20 bin üzerinde olan ilçelerimize BOTAŞ tarafından doğal gaz ana iletim hattı yatırımı yapılmasına karar verilmişti. Çanakkale ilimizin kadim ilçesi Gelibolu da bu imkandan yararlanacak. EPDK’nın 20.05.2021 tarihli Kurul Kararıyla, Gelibolu ilçesinin doğal gaz dağıtım lisansına dahil edilmesi uygun görüldü. BOTAŞ ve dağıtım şirketi tarafından gerekli yatırımlar tamamlandıktan sonra inşallah 2022 yılı kış sezonu öncesinde Gelibolu ilçemize doğal gaz ulaştırılacak. Bu son dakika müjdesini, 318 m yükseklikte vermek de ayrıca özel ve anlamlı oldu. Köprümüz şimdiden hayırlı haberler vermeye vesile oldu. Doğal gaz Gelibolu hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.