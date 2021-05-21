İNŞAATI BİTTİKTEN SONRA ÇATIR ÇATIR DUVARLARI PATLADI ÇATI ÇÖKTÜ

Eski Kaymakam Evi olarak uzun yıllar hizmet verdikten sonra Yeni Kaymakam evinin Namık Kemal Okulu karşısına yapılmasının ardından, bir süre Özel İdare Dairesi olarak görev gören tarihi bina;(1924 yılında Yunanistan’la yapılan mubadele öncesi Rumlardan kalan bir binadır)

İlk okula giderken 1949-1954 arasında bu eve sınıf arkadaşım(Kaymakamın oğlu)la 3-4 kez girmiştim.

Büyük bir hayranlıkla tavanlarına, dolaplarına bakmıştım.Yüksek kapılarındaki işlemeleri hiç unutmamıştım.

Bu binayı belediye isteyince, bina kıymete bindi.

Belediye bu binayı restore ederek burasını sanat evi yapmak istemişti.

Bizim keskin partililerimiz, kullem ettiler binayı il özel idaresine aldılar.

Bir süre sonra, binanın arsasının mükemmel biryer olduğunu bilenler, binayı belediyeye bırakmamak için kolları sıvadılar ve iş bitti.

Burasının konuk evi yapılmasına karar verildi ve binanın restore edilmek üzere bir kişiye ihale edildiğini duyduk.

Gazetemiz burasının restoresinin başlangıcından sonuna kadar takipçisi oldu..!

Devamı Pazartesi Bakın Neler Oldu Neler..?

Haber: Recep YÜZÜAK