PİKNİK ALANLARI VE SAHİL ŞERİTLERİNE MINTIKA TEMİZLİĞİ

M.Nuri Erer Belediye Çamlığı piknik sahasında düzenleme ve yenileme çalışmaları devam ederken,Gelibolu Belediyesi temizlik ekipleri vatandaşların daha temiz ve daha sağlıklı bir ortamda piknik yapabilmeleri amacıyla bölgede temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Piknik alanı ve sahil şeridindeki mıntıka temizliği diğer bölgelerde de devam edileceği bildirildi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN