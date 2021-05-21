GÜNCEL HABERLER 

ÇÖP BİDONLARININ BAKIMI VE TEMİZLİĞİ YAPILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün;
ilçemiz Atatürk Caddesi ve Balıkhane Meydanı’nda bulunan ahşap çöp bidonlarının bakımlarının yapılarak boyama işlemleri tamamlandı.
Gelibolu Belediyesi’nin sorumluluk alanında yer alan Eğritaş sahilinde, geniş kapsamlı mıntıka ve kumsal şeridinde yaz sezonuna hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi.
Sabahın ilk ışıklarında sahaya inen temizlik ekipleri ilk olarak, vatandaşların dinlenme alanı olarak kullandığı piknik alanları ve sahil şeritlerinde mıntıka temizliği gerçekleştirdi. Çevre kirliliğinin önüne geçmek için yürütülen çalışmalar, sahil kenarlarının temizlenmesi, yabani ot, çöp ve çeşitli atıkların toplanmasıyla devam etti.Mıntıka temizliğinin bitmesinin ardından, süpürme araçları devreye girerek, daha temiz bir alan için ilçemizin yollarını süpürüyor. Haber: Caner AKŞİT

Bunları da sevebilirsiniz

Halk Pazarında Ölçü ve Hassas Tartı Aleti Denetimi Yapıldı

buyukzafer 0

Çanakkale BİK Şube Müdürü H.Hüseyin Kemal’den Gazetemize Ziyaret

buyukzafer 0

Bayırköyspor’un Yönetimi Değişti

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.