Gökgürültülü Sağnak Yağış Geliyor

Metroloji yetkilileri ilçemizdeki vatandaşları •“Sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (40-70 km/sa) kuzey ve kuzeybatılı rüzgarlarla birlikte kuvveti (20-50 kg/m2)olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir” şeklinde uyardı.

Haber: Caner AKŞİT