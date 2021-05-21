GÜNCEL HABERLER 

Gökgürültülü Sağnak Yağış Geliyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Metroloji yetkilileri ilçemizdeki vatandaşları •“Sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (40-70 km/sa) kuzey ve kuzeybatılı rüzgarlarla birlikte kuvveti (20-50 kg/m2)olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir” şeklinde uyardı.
Haber: Caner AKŞİT

Bunları da sevebilirsiniz

Halk Pazarı İki Hafta Boyunca Kurulmayacak

buyukzafer 0

CHP iLÇE BAŞKANI İSMAİL PARLAK’IN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

buyukzafer 0

Vergi Dairesi Müdürüne Kavuştu

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.