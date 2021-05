Gelibolu Kara Savaşları(17)

Bu arada Ikinei Deniz Tugayı’nın geri çekilmesi üzerine açılan bu kanadın kapatilması yönünde yeni önlemler alınarak savaş sürdürüldü. için kesin emir almiştı. Sonuna kadar atışa devam edilecekti. 9 neu Türk Tümeni’nin olağan üstü direnişi, Ingiliz Tümeninin taarruzunu durdurmayı başardı ve 3 neü hattaki siperlerimize kadar girmiş olan Ingiliz birliklerini, hava kararırken geri çekilmek zorunda bıraktı. Savaşı yakından izleyen 9 neu Tümen Komutam, ihtiyatları ve 38 nei Piyade Alayı’nın ileriye sürerek Ingilizlerin 29 neu Tümenini Türk Piyadelerini makinalı tüfeklerinin yoğun ateşleriyle ağır zayiata ugratmışt. Büyük umutlarla taarruza soktukları Hint Tugaylart da başarılı olamadılar. Türk birlikleri inatla, korkusuca direnmeyi sürdürüyordu. Lancashire Taburu ise Türk karşı direnişi redeniyle yine Ziğın Strti’nn deniz tarafindan ilerleyen Gourkhas Taburu da geri çekilmek zorunda kaldılar. 1864 42 nei Ingiliz Tümeni, 9 neu Türk Timen cephesinin 500 metre kadar derinligine girince Türk Tümeni geri cekilerek önündeki toprak kabartisından da yararlanarak büyük bir direnme gosterdi. Türk topçusu çekilmemek Bugün yapılan savaşta düşman kuvvetleri bir buçuk kilometrelik bir cephede 60 bin kişilik bir kuvvetle ancak 200 metre ilerleyebilmişti.Mari lle birlikte (1915) Îngilizler 4500 kişi, Fransızlar da 2000 kişilik bir kayıpla günü kapamışlardı. Ne Ingilizlerde, ne de Fransızlarda taamuza devam gücü kalmamışlardı. Ama Hamilton, hala takviye kitalan gönderildiğinde başanılı olacağını sanıyordu. 4 ve 5 Haziran günleri ele geçirdikleri Türk mevzilerini temizlemekle geçiren Ingiliz ve Fransızların dunkü savaştaki büyük kayıplarına karşılık, bakın Fransiz yazar Charles Roue, 4 Haziran gününü şöyle anlatyor: “Usulü dairesinde dinç kıtalarla yapılmış, kuvvetli bir topçuyla desteklenmiş olan bu taarruzun sonucu, 1 nci Fransız Tümeni Cephesinde ufak bir siper elde etmekten; ikinci tumen cephesinde hiçbir şey kazanamamaktan; Ingiliz cephesi orta kesiminde de yaklaşık 400 metrelik bir arazi elde ederek, bu cephenin diğer kısımlarında hiç birşey elde edememekten ibaret. Bu sonuçsa, bir aydan beri yapılan hazırlıklar, harcanan çaba ve uğranılan kayıplarla hiç orantılı değil.” diyordu. 5 nci Ordu Komutanlığı, Kirte’de kaybedilen ve bazı kesimlerde düşmanın eline geçen mevzileri, Güney Grup Komutanlığı’ndan istedi. Güney Grup Komutanı Alman Weber Paşa, birliklerine şu emri verdi: “5 Haziran 1915 sabahı saat 03.30’da Ingiliz- Fransız mevzilerine karşı süngüyle taarruza geçilecektir.” Bu emir birliklere 5 Haziran saat 17.50’de iletildi. Bu emir üzerine, ileri yaklaştırılan birlikler tüfekleri boş olarak, yalnız süngü takılmış halde, sessizce düşman mevzilerine ilerleyecek ve Ingilizler üzerine atılarak, siperler İngilizlere karşı kullanılacak biçimde düzenlenecekti. Emir 03.30’da uygulandı. Türk birlikleri, İngilizlerin almış olduğu Türk siperlerinin büyük bir kısmını ele geçirdiler, ayrıca bu hücumda Îngilizlerden 10 adet makinalı tüfekte ele geçirildi.Ingilizler şaşkına uğramışlar ve hem gemilerden hem de kara topçu birlikleriyle ateş yağdırmaya başlamışlardı. Manzara korkunçtu. Savaş alanı toz duman içindeyd Birbiri ardına patlayan mermiler, makinalı tüfek çatırtılanı ve Allah! Allah! sesleriyle, alan naralar korkonç bir görünüm yaratıyordu. 2 nci Türk Timeninin, 1 nci ve 5 nci alaylarının, ölümü biçe sayan kahramanca saldınlan, İngilizleri şaşkına çevirmişti. Akşama kadar korkunç bir savaş oldu. Siperlerin orta kesimindeki küçük bir kısım hariç hepsi geri alnd. Bu günkü savaşlarda Ingilizler’in 8 nci Kolordusu 4500 Kisi kayp verdi. Fransiz Yazar Charless Roue’ye göre ise, Fransiziarın 2031, Ingilizlerin 6000 kayıba gradikları yazılimaktadır. Bu günkü Türk kaybı ise, Giney Grubunun 9000 kişi olarak belirtilmektedir. Üçüncü Kirte Savaşı da, ağır kayıplar verilerek Türk birliklerinin yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Burada da başanlı savunmalar yapılmıştır. 5 nci Ordu Komutanı Liman von Sanders,bu başanlı savunmalarından dolayı Türk kuvvetlerine olan züvenini arttırdı. Bu bölgede taraflar, 21 Hazirana kadar karşılıklı cephe atişlarıyla sakin geçirdi. Liman von Sanders’in güveni artarken, çıkarma günlerinden itibaren, her taamuzlarında çok üstün güçlere sahip olmalanına rağmen, başanlı olamayan düşman kuvvetlerinin komutans Hamilton tedirginlik içindeydi. Her iki komutanda bu sure içinde birlderini hazırlamaya hız verdiler. Türkler, Ingiliz ve Fransizların yapabilecekleri taarruzlara karşı, olanakları ölçüusünde mevzileri kuvvetlendirirken. Fransız ve İngiliziere yeni takviye birlikleri getirilerek, yeni taarruzlara hazırlanıyorlardı. General Hamilton komutasındaki Akdeniz sefer kuvvetinin, Seddülbahir bölgesindeki kuvvetleri, General Guro (Goraud) emrinde bulunan Fransız Kolordusuyla, General Huntel Weston Komutasundaki 8 nci İngiliz Kolordusundan oluşuyordu. Hamilton, bu mekanize destekli iki kolorduya rağmen, hükümetinden yeni takviyelerde istemişti. Webel Pasa komutasındaki güneydeki Türk Birlikleri ise beş tümenden oluşmuştu. İngiliz ve Fransızların yeni bir taarruza hazırlandıklan belliydi. Bunu sezen Türk Birlikleri, Fransızlarnın taarruz edeceği bölümdeki ikinci tümenimizin, çok iyi savunma hazırlığı yapmasını istedi. Bütün siperler Kerevizdere’den Kanlıdere’ye kadar birbirlerine bağlandı. Fransızlar, Türklerin basit toprak siperler yapmalarını hafife alarak ağır topçu ateşi ile bu siperleri aşabileceklerini planlıyordu.Beklenen taamuz, 21 Haziran 1915 sabaha karşı saat 04.30’da Fransızlar tarafindan başlatıldı. Bir gün önceden siperlenimiz denizden top ateşine tutulmuştu. Fransızlar ile çok çetin ve siddetli savaşlar oldu. Fransızlann yoğun topçu ateşleri yüzünden, 2 nci Tümenimizin, 12 nci Tümen ile desteklenmesi güuçlükle sağlanabildi. Fakat, Fransızlann yoğun top ateşi yüzünden cephane ikmalimiz olanaksız Güney Grubu, 45 nci Piyade Taburu, üç Süvari bölüğü ve çeşitli çapta top ve ağır makinalı tüfeklerden oluşturuldu. 26 Haziran günü olanaklan çok sınırlı olan üç Türk uçağı da Ingiliz ve Fransız birliklerini bombalayarak üzerlerine Hintçe, Arapça, Inglizce ve Fransızca olarak teslim olmalannı isteyen bildiriler attilar. ve karadan gün boyunca Kara savaşlarının başladığı günden beri hedeflediği hiçbir noktaya ulaşamayan Hamilton, 21 Haziran’daki taarruzunu bile, başanlı görerek yeniden taarruzların devam etmesini istiyordu. Hamilton’un birlikleri, 28 Haziran sabah saat 09.00’da ağır topçu ve gemi toplarının ateşiyle taaruzu başlattı. Zığındere sağ yamacındaki makinalı tüfekleriyle Türk mevzilerini yan ateşine alarak, emrindeki kanatlarımızı vumayı hedefliyordu. Ingiliz topçusu, Zigındere sırtlarındaki Türk mevzilerini 25-26-27 Haziran günü, 3 gün boyunca topçu ateşine tuttu. 28 Haziran günü de, sabah saat 09.00’dan itibaren 00.20’ye kadar gündüz ve gece, hem denizden hem de karadan Türk mevzilerini ateş altına aldı. 4 gün boyunca 89 top ve denizden gemileriyle hale Fransızlar, içleri cesetlerle dolmuş siperleri tekrar işgal ettiler. Öğleden sonra da, savaş Türk karşı taamuzlanyla devam etti. Türk 2 nci Tümeni olağanustu bir direnme göstererek, her ilerleyen Fransız birliğini gen atti. Fransizlar sol kanadımızdan ilerliyorlardı. General 83 Rakımlı tepenin ele geçirilmesini hedefliyordu ve bunu da başardı. Ertesi günü, Türk birliklerinin düzenlediği karşı taamuzda kaybedilen siperler, Türk birlikleri tarafindan alınmışsa da, tekrar Fransızların süngü hücumlan sonucu Türk askerleri bu mevzileri birakmak zorunda 86 ve 87 nci Tugaylarla sağ ve sol kaldı Kerevizdere VIzuere savunmasi, 2 nci Tümen ve 12 nci Tümen tarafından başanyla yapılmıştı.

