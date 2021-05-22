TURAN’DAN ZİYARETLER

Bir dizi programlar için Çanakkale’de bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Umurbey beldesi AK Parti yeni parti binasını ziyaret etti.

Salgın kuralları dikkate alınarak gerçekleşen ziyarette konuşan Turan; “AK Parti 19 yıldır iktidardaysa, 13,5 Milyon üyesi varsa ve lideriyle güçlü yürüyüşüne devam ediyorsa; bunun en önemli sebebi sırtını millete yaslaması ve milletle birlikte yürümesidir. Milletimiz için, hizmetleri ve yatırımları getirmek adına gece gündüz çalışmalarına devam eden bir partiyiz.” dedi.

Umurbey’in Çanakkale’nin en önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu belirten Turan, “Yeşillikler diyarı ve meyve deposu Umurbey, kadim tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir merkez. Böyle bereketli topraklarda bulunmaktan, hemşehrilerimize hizmet etmekten son derece mutluyuz. Bununla birlikte teşkilat çalışmalarında bulunurken, hemşehrilerimize daha iyi hizmet sunacağımız parti binalarının olması elbette önemli. Ancak bu binalar, hemşehrilerimiz için çarelerin üretileceği, şehrimiz ve partimiz için önemli kararların alınacağı yapılar olmalı. Biliyoruz ki asıl önemli olan binalar inşa etmek değil, gönüller inşa etmektir. Biz bu şiarla siyasi çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Esnafımızın, çiftçimizin ve insanımızın pandemiden kaynaklı sıkıntılarını biliyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimize destek vermeye devam ediyor. Son olarak açıklanan destekler ile iki ayrı grup halinde esnaflarımıza yönelik 3000 TL’lik ve 5000 TL’lik hibeler oldukça önemli. Bu desteklerin verdiği mesaj açıktır; sorunları biliyoruz, çözecek olan da biziz. Bu destek niteliğinde atılan adımlar, şartlara ve imkanlara göre devam edecek. Salgın, her alanı etkilediği gibi siyasi çalışmaları da oldukça etkiledi. Normalleşmeyle birlikte hiç kopmadığımız hemşehrilerimizle daha çok bir araya geleceğiz, onların sorunlarını sıkıntılarını el birliğiyle çözeceğiz. Her zaman olduğu gibi çalmadığımız kapı, hasbihal etmediğimiz hemşehrimiz kalmayacak. Bu süreçte de tedbir kurallarına uyarak, hemşehrilerimizin dertlerine çözüm üretmek görevimiz.” şeklinde konuştu.

Ziyarete İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclis Üyeleri Halil Özer ve Hasan Engin, AK Parti Çanakkale Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, AK Parti Çanakkale Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, AK Parti Umurbey Belde Başkanı Nail Pekşen, AK Parti Lapseki Kadın Kolları Başkanı Firdevs Kıroğlu, AK Parti Lapseki Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çırak ve teşkilat mensupları katıldı.