Mayıs Ayı Meclis Toplantısının 2.Oturumu Yapıldı

Mayıs ayının ilk oturumu 17 Mayıs Pazartesi günü yapılmışrı.Meclis toplantısının 2. oturumu Belediye Başkanvekili Mustafa Çoban tarafından 21 Mayıs Cuma günü yapıldı.Toplantıya 6.Gündem maddesinden başlanıldı.Gündemin 6. maddesi Camikebir Mahallesi Ada 145 Parsel :35 İmar Plan değişikliği oy birliği ile onaylandı.Gündemin 7.maddesi Yazıcızade Mah.Ada 202 Parsel 31 İmar Plan değişikliği oy birliği ile kabul edildi.Gündemin 8. maddesi Camikebir Mahallesi Ada 424 parsel 99 İmar Plan değişikliği oy birliği ile kabul edilerek son olarak Gelibolu Belediyesi 2020 yılı Plan Bütçe Komisyon Raporu okundu ve oy birliği ile kabul edildi.Kültür Müdürlüğü’nün derece ve ödeüllerin belirlenmesi ile başkanlık makamına ilgili yazılmış bir talep okundu.Talep şu şekildeydi: “ festivallerde ve ilçemizin kuruluş yıldönümü kutlamalarında, dini ve resmi bayram kutlamalarında, anma törenleri gibi özel gün ve haftalarda düzenleyeceğimiz, şiir ve kompozisyon, resim vb. yarışmalarında katılacak yarışmacılara ödüllerin belirlenmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim” şeklinde bir talep okundu.Kültür Müdürlüğü bu talebi şöyle buyurdu daha önceden bu gibi talepler sadece encümen üyeler tarafından veriliyodu fakat gelen denetimlere göre encümenin yetkisinde olmadığı meclisin yetkisinde olduğu kararı alındı.Bir defaya masus geçerli olunacak bu karar komisyona havale edildi.

2020-2021 yıllık ödeneklerin ve işgaliye bedellerinin alınmaması konusu Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Millet İrtifakı adına Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyeleri nin vermiş oldukları Uygur Türkleri ve diğer soydaşlarımıza yönelik insan dışı saldırılara kınıyoruz adlı önerge oy birliği ile kabul edildi.

Önergede şunlar belirtiliyordu. “ Uygur Türkleri ve diğer soydaşlarımıza gelecek insanlık dışı saldırıları kınıyoruz.Çin Halk Cumhuriyeti’nin 2014 yılında n itibaren Uygur Türkleri ile soydaşlarımıza yönelik sistematik ve kitlesel şekilde uyguladığı ağır zulüm insanlığa karşı suçtur ve ne yazıkki halen devam etmektedir.

Müslüman soydaşlarımızın dini görevlerini yerine getirmeleri engellenmekte, ibadethaneleri yıkılmaktadır.Bu şekilde haneye tecavüz kısıtlaştırma,İslamiyeti zorla terketirilmesi gibi uygulamalar ile alenen insanlığa karşı suç işleyen Çin yönetimi toplama kamplarını Uluslarlararası bir heyet tarafından denetlenmesine izin vermemektedir.

ABD,İngiltere, Kanada başta olmak üzere Avrupa Birliği ve 39 ülke Uygurlar ile birlikte diğer Türk ve Müslüman Halkının gördükleri zulme karşı Çin’e tepki gösterip, çeşitli yaptırımlar uygularken,Türkiye’nin de uluslararası girişimlerine destek vermesi ve hatta öncülük etmesi beklenmektedir.

Soydaşlarımız bu sorunu Birleşmiş Milletlerin gündemine taşınmasını beklemektedirler.”ifadelerine yer verildi.

Haziran ayı meclis toplantısının 2 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 15:00’te yapılmasına karar verildi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN