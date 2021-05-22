ÇYDD’YE ACİL KİTAP DESTEĞİ

İlçemizdeki Beşiktaşlılar Derneği’nin duyurusna göre ÇYDD Gelibolu Şubesine acil kitap desteği gerekiyor.

Duyuruya göre; “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Gelibolu şubesinde burs verilen öğrenciler ve üyeler için küçük ve mütevazı bir kitaplık kuruldu.

Bu kitaplığı zenginleştirmek için sizlerden bu kitaplığa kitap desteği vermenizi rica ediyoruz …

Kitap katkısı yapmak isteyenlerin Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği Üyesi Hakan Pehlivan ile bağlantı kurmasını rica edildi.”

Haber: Seda LİMAN ZENGİN