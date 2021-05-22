Gelibolu Kara Savaşları (17)

Güney Grubu, 45 nci Piyade Taburu, üç Süvari bölüğü ve çeşitli çapta top ve ağır makinalı tüfeklenden oluşturuldu. 26 Haziran günü olanakları çok sınırls olan üç Türk uçağı da Ingiliz ve Fransız birliklerini bombalayarak üzerlerine Hintçe, Arapça, Inglizce ve Fransızca olarak teslim olmalarını isteyen bildiriler attılar, Kara savaşlarının başladığı günden beri hedeflediği hiçbir noktaya ulaşamayan Hamilton, 21 Haziran’daki taarruzunu bile, başarılı görerek yeniden taarruzlann devam etmesini istiyordu. Hamilton’un birlikleri, 28 Haziran sabah saat 09.00’da ağır topçu ve gemi toplarının ateşiyle taaruzu başlattı. Zığındere sağ yamacındaki makinalı tüfekleriyle Türk mevzilerini yan ateşine alarak, emrindeki 86 ve 87 nci Tugaylarla sag ve sol kanatlarımızı vurmayı hedefliyordu. Ingiliz topçusu, Ziğındere sırtlarındaki Türk mevzilerini 25-26-27 Haziran günü, 3 gün boyunca dopçu ateşine tuttu. 28 Haziran günü de, sabah saat Türk nanuos kaldı. Kerevizdere s askerleri bu mevzileri bırakmak zorundik09.00’dan itibaren 00.20’ye kadar gündüz ve gece, savunmasi, 2 nci Tumen ve12 ner hem denizden hem de karadan Türk mevzilerini ates Tümen tarafından başarıyla yapılmıştı l12 r Komutanı Selahattin Adil Bey, Yarbay Hasan askeri komutasındaki 2 nci Tümen Kurmay Başkanlığı takdire değer ve içtenlikle sağladıkları birlik ve beraberlik ruhlanyla güzel bir ömek vaşta altına aldı. 4 gün boyunca 89 top ve denizden gemileriyle yapılan yoğun bombardimanlar sonucu, Türk mevzileri tahrip olmuş, kopan telefon hatlan yüzünden haberleşme keşilmişti. Yoğun topçu ateşi desteginde, taaruza kalkan, Ingiliz ve Hint Tugaylarn, yaralı ve şehit dolu Türk mevzilerini ele geçirdiler. Ele geçirilen bu siperler daha sonra II nci Türk Tümeninden yetişen kuvvetler tarafından durduruldu. Ingilizlerin bu taarruzu, Güney Grup Komutanı Weber Paşayı endişelendirmişti. Ingilizierin nci Tümen vermişlerdi. 7000 Ingiliz ve Fransız kaybı olurken, ng Türklerde 5800 kayıp vermişlerdi. Bu savaşta, düşman kuvvetleri Obus ve Gemi toplanyla dakikada 150 mermi atarken, Türk birlikleri çok az insan ve çok az cephane harcayarak bu savaşı Yine bu savaşta göze çarpan en büyük özellik, Türk komutanlardaki serinkanlılık, karşılıklı işbirliği, Türk askerinin yarattığı yiğitlik ve vatan sevgisi idi. Ingilizler, yine planladıkları hedeflere ulaşamadan karaya çıktıklarından bu yana en büyük ve en Bugünkü savaşta Ingiliz ve kayıp verirken Türklerin kaybı Ertesi günü Komutanlığı’ndan 2 nei Kolordu Komutanı Mirliva Faik Paşa’nın komutasındaki birliklerinden Güney 2013 kişiydi.

ZIĞINDERE SAVAŞI

83 Rakımlı Tepe savaşlarında büyük kahramanlık gösteren fakat, aşırı insan kayıplan vererek yorulan 2 nci Tümen, Anadolu Yakasına geçirilerek yerine, Anadolu Yakasındaki 1 nci Tümen ve Saros Grubuna bağlı 6 nei Tümen getirildi. Bu birlikler, 27- 28 Haziran gecesi Alçıtepe kuzey doğusundaki Kiremitlidere’ye konuşlandırıldı unšiuunonuos riŠTAES runqruo verilmesini istedi. Weber Paşa, dencyimli ve cesur Faik Paşa’ya güveniyordu. Ordu Komutanlığı bu isteği kabul ederek, telefon emriyle 2 nci Kolordu’yu Güney Cephesine görevlendirdi.Büyük umutlarla başlayan 2 Temmuz Taamizu 3 Temmuz sabahı da sürmüştü, ama beklenen sonuca ulaşılamamıştı. Bu başarısız sonuç karşısında 2 nci Kolordu Komutanı Mirliva Faik Paşa görevden alınmıştı. Ingilizler, Seddülbahir cephe kesiminin sağ kanadına 1 Km kadar gimişlerdi. Ordu Komutanı Liman von Sanders bu duruma tahammül edemiyordu. Güney Grubuna, Asya Grup Komutanı Mehmet Ali Paşa atandı. Mehmet Ali Paşa, derhal yeni bir taarruz hazırlığına geçilmesini istedi. Bu arada Anadolu yakasından yarımadaya getirilen 3 ncü Tümen ile kuzey grubundan getirilen, 5 nci ihtiyat Tümeni, 3 Temmuz sabahı Behramh Köyü kuzeybatısında toplandı. Gelen birlikler yorgundu, ama Weber Paşa, Ordu Komutanlığı’ndan aldığı emri hemen uygulamak istiyordu. I nci Kolordu Komutanı Mehmet Ali Paşa, bu taarruzu 5 Temmuz’a bıraktırdı. Taarmuzda görevli tümenler, sabaha karşı 03.45’de süngü takarak ateş açmadan taarruza geçtiler. Çok ağır kayıplar verilerek Ingilizlerin ön siperlerinin tamami ele geçirildi, Ingilizler, 06.50’de karşı taarruza geçerek yoğun top atışı desteğinde tekrar mevzilerini geri almayı başardılar, Durum aleyhimize dönmüştü. Fakat Kolordu Komutanı Mehmet Ali Paşa, gönderilen takviye birlikleriyle 3 ncü Tümenin taarruzunu sürdürmesini istedi. Ingilizlerin şiddetli makinalı tüfek ateşleriyle, bu taarruzda başarısız kaldı. 3 ncü Tümenimiz ile birlikte 03.45’de taarruza başlayan Ingilizlerin başlattığı şiddetli ateşler altında ağır kayıplar vererek, Ingiliz mevzilerine girmeyi başardı. Fakat 2 nci Türk Taburu tamamen eridi ve alınan siperler tekrar Ingilizlerin eline geçti. Bu tümenin sağ kanadında buluman 15 nci Alayın taarruzuda Ingilizlerin yoğun ateşleri yüzünden duraklayınca, tüm birlikler bulunduğu yerde kaldı. Ordu Komutanı israrla taarruzların sürdürülmesini istiyordu. Oysa birliklerimiz çok büyük kayıplar vererek erimişti. 1 nci Kolordu Türk birliklerinin taarruzu gece saat 22.00’de başladı. Ingilizlerin yüksek ateş gücündeki savunmalan karşısında bu taamuz istenilen biçimde olmadı. 124 ncü Alayımız yaptığı taarruzlarda ağır kayıplar vererek ancak Ingiliz mevzilerinin yakınına sokulabildi. 30 Haziran sabahı erken başladı. Saat 05.00’de taamuza kalkan Ingilizler 16 ve 126 nci alaylanmız tarafından püskürtüldü. Bugünkü taarruzlar saat 15.00’de durdurularak gece devam ettirildi, ama sabaha kadar bir sonuca ulaşılamadı. Birliklerimiz, 1 Temmuz 1915 gününden itibaren Ingiliz taarruzlarına karşı savunma düzeyinde kaldılar. Bu savaşları aynı günlerde Gelibolu Yanmadasındaki birlikleri denetleyen Başkomutan Vekili Enver Paşa’da izlemiş ve gördüğü kahramanca direnişe hayran kalarak tümeni kutlamıştı. Türk birlikleri Weber Paşa’nın emriyle 2 nci Kolordu Komutanı Faik Paşa’nın komutasında, 2 Temmuz günü havanın kararmasıyla birlikte, silah atmadan bomba ve süngüyle baskın tarzında bir taarruz daha gerçekleştirildi. Bu taarruzda da birliklerimizin üstün cesaretlerine rağmen malesef başansız kaldı. Bu taarruzla ilgili olarak 70 nci Alay Komutani Vekili Binbaşı Reşat, bakınız neler anlatıyor: “Hücum. Önde 70 nci Alay 3 ncu Tabur İmamı Hüseyin Efendi ve erler tekbir getirerek, 9 ncu ve 10 ncu bölükleri adeta manevralarla hücum edercesine ve subaylar önlerinde, Allah! Allah!.. diye haykırarak düşman üzerine atıldılar. Ne yazık ki, düşman cephesinin tam olarak topçular tarafından tahrip edilmemesi, arazinin açık bulunması ve bilinmemesi, düşmanın yağmur gibi yağdırdığı şarapnel, yandan makinalı tüfek ateşleri, erleri tümüyle eritmiş; sağ kalan ve düşman siperlerine 30 metre kadar yaklaşanlardan bulundukları yerde başlarını kaldırmamak koşuluyla barınabilmişlerdir. Bu sırada subaylart başlarında ilerlemekte olan 11 nci ve 12 nci bölüklerin erleri takım ileriye yarıya şehit olduklarından, Aveı hakları takviye Kurmay Başkanı, Alman Binbaşı Egert teletolar gönderilmiş; daha yolda iken yarı Tümen Komutanını sıkıştırarak taarruzun sümesini istiyordu. Ne yazık ki kayıplarımız fazla idi. Savunmaya geçilmesine karar verildi. edilememiştir..” 2 nci Kolordu Komutanı, I nci ordu komutanını ikna ederek, daha kötü sonuçTar doğurabilecek bir taarruzdan vazgeçilmesini isteyerek ikna etti.

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