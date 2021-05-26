Gelibolu’da Avukata Yapılan Saldırıya Çanakkale Barosu’ndanTepki “SALDIRILARA BOYUN EĞMEYECEK VE SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

Çanakkale Barosu Gelibolu İlçesi Avukatlarından Av. Zafer Kemerliler’e yapılan saldırıda şüpheli tutuklandı.

Av. Zafer Kemerliler’in bürosunda bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren fail, Gelibolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama istemli olarak sevk edildiği Gelibolu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Olay hakkında konuşan Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent Şarlan; “Avukatlar, görevlerini ifa ederken kamu görevlisi sayılırlar. Avukatlar hiçbir dava dosyasının da tarafı değildir, sadece yaptıkları görev ile vatandaşa vekil sıfatı ile hukuki hizmet sunarlar. Avukatlar hukuki hizmet sundukları dava ile özdeşleştirilmemelidir.” dedi.

Çanakkale Baro Başkanı Av. Bülent Şarlan, yaptığı açıklamada, “Avukatlara karşı yapılan menfur saldırılara karşı asla boyun eğmeyecek ve sessiz kalmayacağız. Meslektaşımız Av. Zafer Kemerliler’e yapılan menfur saldırıyı kınıyor, kendisine bir kez daha geçmiş olsun diyor, saldırganın öncelikle 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 57. maddesi dikkate alınarak, en ağır şekilde cezalandırılmasını sağlamak için yargılamanın başından sonuna kadar Çanakkale Barosu olarak sürecin sıkı takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. “ifadelerini kullandı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN