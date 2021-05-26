Gelibolu Kara Savaşları (20)

Bugünde düşman topçusu, sabahın erken saatlerinde başlattığı top ateşiyle mevzilerimizi altüst etti. Ardından da, İngiliz piyadeleri taarruz başlattılar. Türk topçusunun ve makinalı tüfek ateşlerinin karşısında bu sefer daha önce ele geçirdikleri siperleri de terk ederek geri çekilmek zorunda kaldılar. İngiliz ve Fransızlar, taarruzlarını 7 nci Tümene yönelttiler. İngiliz ve Fransız taarruzları, Türk birliklerinin yiğitçe direnişiyle karşılandı. İhtiyat birlikleriyle takviye edilen birliklerimiz, emir almaksızın kendi insiyatifleriyle kükremiş bir aslan oluyor ve süngü takarak Allah! Allah!.. sesleriyle düşmanın üzerine atlayarak taarruzları durduyorlardı. İki gün süren Kerevizdere Savaşları, çok yoğun geçti. Birliklerimiz, iki günde 112 Subay ile 9462 eri şehit verdi. Düşmanın ise, 2500 İngi kaybı vardı. Oldukça ağır kayıplara neden olan bu savaşlarda, İngiliz ve Fransız saldırılarını boşa çıkarmamız askerlerimizin morallerini arttırdı. Anafartalar ve Arıburnu bölgesindeki çıkarmalar Kerevizdere ve Seddülbahir bölgelerindeki savaşların ardından, 6 Ağustos’a kadar geçen süre içinde her iki tarafta kazandıkları deneylere dayanarak yeni çalışmalar başlattılar. Türk birlikleri yeniden konuşlandırıldılar. Kuzey Grubunda, Anafartalar ve Arıburnu’ndaki birliklerimiz de, Güneyde Seddülbahir birliklerimiz de yeniden savunma düzenleri aldılar. Birlikler kendilerire katılan yeni taze birlikler gelir gelmez, artik taarruz etmekten vazgeçerek, bu birliklerin arazide daha iyi bilinçlendirilmesi yoluna ve eğitimlerine önem verildi. Önce savunmada kalmak, İngiliz ve Fransızların taarruzu durumunda, bu taarruzları kırdıktan sonra karşı taarruza geçerek, onları güçsüzleştirmek ve de taarruz istek ve inadını kırarak, moral bakımından plan uygulaması yapılması kararlaştırıldı. Çanakkale savaşlarında kullanılan muhtelif çaptaki top mermilerì Güney cephesinde Vehip Paşa’nın hazırladığı savunma planları, Başkomutan Vekili Enver Paşa tarafindan onaylandı. Ingiliz ve Fransiz kuvvetleri de yeni planlar geliştirdiler. Ingiliz ve Fransız birlikleri durmadan takviye ediliyordu. Yani, beş Tümen daha cepheye gönderilmişti. Gelen beş tümenin büyük bir bölümü, Arıburmu Cephesi’ne kaydırılmış bir bölümü de Seddülbahir bölgesine bırakılmıştı. Düşman Arıburnu’na güçlü bir çıkarma yaparak, Türk kuvvetlerini kuzeyden çevirmeyi planlıyordu. 6 Ağustos günü, 29 neu Ingiliz Tümeni’nin 88 nei Tugayı, gemilerin ve karadaki ağır toplarının desteğinde saat 14.20 de Türk siperlerine ateşe başladı. Bir saat sonrada tüm sahra topları ile makinalı tüfeklerini ateşleyen düşman, saatler 15.50’yi gösterirken karşılarında bulunan Türk mevzilerine hücuma başladılar. İngiliz Taburları, ağır kayıplara rağmen, Türk savunma mevzilerinin yakınlarına kadar sokuldular. Ingiliz subaylar sevinçten çığlıklar atarak, gerideki komutanlarına mesajlar iletiyorlardı, Bütün hedefleri ele geçirdiklerini bildiriyorlardı, Tam bu sırada, Türk savunma mevzilerinden bir ates rüzgarı esmeye başladı, Birkaç dakika içinde. Ingilizlerin 88 neì Tugayı dağılmuş, parçalanmışt. Karşı taarruza kalkan birliklerimiz, Ingilizieri siküp atmiştı. Taarruza 3000 kişilik bir kuvvetle başlavan Ingiliz Tugayı, 2000 erini kaybetmişti. Geri çekilen duşman kuvvetleri, büyük kayıplar vererek geriye kaçmaya başlamışlardı. 7 Ağustos günü, sabah 03.00 de tugayun hezimete uğradğını öğrenen, 29 neu Tümen Komutan Gereral De Lisle, ogün yvapmayı planladıgt taarruzdan vazgeçti Ertesi günü, saat 09 40’da Ingilizler iki Tugayla birlikte topçu ateşi desteğinde taarruza kalktılar ve yine ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda 125 nei Tugayn mevzileri, Türk askeri tarafindan ele geçririldi, Ingilizler, bir buçuk Km’lik bir cephede 4000 kişiyle katıldıkları savaşta, 3500 kayıp verdiler. Bu sırada, Güney kesiminde bulunan Ingiliz ve Fransız birlikleri, savaşın sonuna kadar ciddi bir hareketin içinde bulunmadılar.Sadece 13 Ağustos akşamına kadar karşılıklı topçu atışları ve küçük çaplı gece baskınlarından öteye bir şey olmadı. Bu durum, Güneyde bu bölgenin düşman birlikleri tarafindan, 8-9 Ocak tarihindeki boşaltma harekatına kadar sakin geçti. KANLI SIRT Yarımada’nın kuzeyindeki Arıburnu ve Anafartalar Kuzey Grubu’nda İngilizler, dar ve küçük bir bölgeye 37.000 asker yerleştirmişlerdi. 6-7 Ağustos gecesi Avustralya ve Yeni Zelanda Tümenleri kolordu takviyesi alarak, Conkbayırı’na taarruz etmeyi planladılar. Bu taarruzları başarılı olursa, sabaha karşı Conkbayırı ile Kırmızısırt’taki tepeler ele geçirilecek ve Türkler, Karayörük Deresi doğu sırtlarına kadar sürülerek Kabatepe’ye kadar yayılacaklardı. 6 Ağustos 1915 saat 04.30’da, İngilizlerin elinde bulunan Süngübayırı Mevzinin geri alınması amacıyla bir taarruz düzenlendi. İngilizlerin yoğun bombardımanı ve makinalı tüfek atışları yüzünden barınılamayarak mevzi boşaltıldı. İngilizler, saat 15.00’e kadar suskun kaldılar. Bu saatte şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde denizden karadan bir bombardıman başlattılar. Bir buçuk saat Kanlısırt’ı topçu ateşine tutan Ingilizler, bir saat sonra da, Inci Avustralya Tugayı ile 4 dalga halinde taarruza kalktılar. Buna, Türk topçusu zamanında müdahale ederek, Avustralyalılar’ı durdurdu. Arkadan gelen hücum dalgalarıyla güçlenen İngiliz Piyadeleri, tekrar ileriye atıldılar. Avustralyalı’lar, korkusuzca ve yiğitçe saldırıyorlardı ve Kanlısırt’ın bazı tepelerini de ele geçirdiler. Korkunç boğuşmalarla geçen bir savaş yaşanıyordu. Her yer Türk şehitleri ve İngiliz ölüleriyle dolmuştu. Ayakta kalabilen birkaç er de boğaz boğaza süngüleşiyorduAnzak askerleri Misır ‘dan gelirken, gemide spor yapıyorlar Ingilizler Yükseksrt’ın kuzeyine gizledikleri Obüs Toplaryla Kanlısırt’ı müthiş bir bombardimana tutmuşlardı. Ingilizler, 40 dakika sonra top ateşini aniden kesip, piyadeleriyle hücuma geçtiler. Kanlısırt’ta komuta bozulmuştu ve Türk savunması kalmamıştı. Bu savaşla ilgili olarak, 16 nci Tümen Komutant Albay Rüştü raporunda şöyle der; “Kanlısırt’ta İngilizlerin yaptığı hücum, hazırlandığı ana kadar gördüğümüz bombardımanların en şiddetlisiydi. Mükemmel şekilde, hücum cephesinde toplanmış ve çok iyi idare edilmiş olan bu topçu ateşine müteakip, birçok kademe ve kısımlarla hücum ettiler. Kanlısırt’taki Türk siperleri, tüm siperlerimiz arasında en mükemmel olanlardan biriydi… Siperlerin çoğunun üzerleri kuvvetlice örtülmüştü. Ne varki bunlar, İngilizlerin attığı yüzlerce ağır Obüslerin vuruşlarına doğal olarak dayanamayarak çökmüş, erlerimizin bir çoğu diri, yaralı ve şehit olarak bu yıkıntılar altında kalmıştı.” Büyük uğraşlarla hazırlanan bu mevziler, Türk askerlerine diri diri mezar olmuştu. Daha sonraki günlerde, İngilizlerden alınan bu mevzilerde, birbirlerinin boğazına sarılmış ya da süngüleri birbirinin göğüsüne saplamış Türk şehitleriyle Avustralyalı ölüler bulunmuştu.. Yazının devamı yarınki sayımızda