Bolayır Kültür Akademisi Açılışı Yapıldı

57.Alay Bolayır Kültür Akademisinin dün açılışı yapıldı.Namık Kemal Kütüphanesi başta olmak üzere kültür akademisi ve müze açılışlarının yapıldığı Bolayır Köyünde gerçekleşen tarihi sempozyum programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başladı.Ardından Bolayır Köyü Muhtarı Adem Can Bolayır Kültür Akademisinin yapımında emeği geçen kurum ve derneklere teşekkür ederek konuşmasına şöyle devam etti; “Bizler 57.Alayın torunlarıyız bizler yaşadıkça 57. Alay yaşayacaktır.Onlar gibi bizlerde geri dönmeyeceğiz” sözlerini ifade ettikten sonra Hikmet Selim ve Adem Can tarafından Bolayır Kültür Akademisine emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketi takdim edildi.

Ardından Ergene Belediye Başkanı Ayça Albayrak konuşma gerçekleştirdi.Albayrak konuşmasında; “Kültür evinin inşat ettik.Bundan sonrasını korumak, kollamak ve yaşatmak ev sahiplerine ve sizlere düşüyor.Burada tam bir imece şekli gerçekleştirildi.Belediyeler ve dernekler biraraya geldiler.Boş bir binayı tarihi bir eseri yaşayan bir mekan haline dönüştürdük.Ergene Belediyesi her daim Bolayır’da kalbi atacak diyerek teşekkür etti.

Çorlu Belediye Başkanı Kemalettin Avcı söz aldı.

Program konuşmaların ardından Ergene Gençlik Halk Topluluğunun halk oyunları gösterisiyle renklendi.

Halk Oyunları göserilerinin ardından plaketler takdim edildi.Gelibolu Belediyesi Başkan vekili Deniz Cankara,Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel adına yardımcısı Ayça Albayrak,Kepez Belediye Başkanı Birol Aslan , Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve yardımcısı Kemalettin Avcı,Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Muratlı Belediye Başkanı ve Yardımcısına ve derneklere plaket takdim edildi.

Plaket sunumu,konuşmalar ve halk oyunları gösterileriyle sosyal mesafeye uyum gösterilen program son buldu.Programa çevre il, ilçe ve beldelerden Belediye Başkanları ve vekilleri,kuruma emeği geçen vatandaşlar katılarak,yoğun ilgi gösterdiler.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN