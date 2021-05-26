Özacar’dan Başsağlığı Mesajı

Özacar Eceabat Kaymakamı olarak da görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Hasan Ongu’nun ailesine ve sevenlerine vaşsağlığı mesajı iletti.Özacar mesajında; “ Geçirdiği kalp krizi nedeniyle çok genç yaşta yaşama veda eden, ilimizde Eceabat Kaymakamı olarak da görev yapan Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Kaymakamı Hasan Ongu’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Mülki İdare Camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

Haber: Caner AKŞİT