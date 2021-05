Gelibolu Kara Savaşları (21)

Mısır İskenderiye Limanı’ndan Çanakkaleye gi Bu savaşta Türk birlikleri çok büyük kayıplar verdiler. 47 nci ve 15 nci Alay Komutanı Binbaşı Tevfik ile Yarbay İbrahim Şükrü de, bomba isabeti ile şehit düştüler. Ertesi günü sakin geçti. Cephede önemli bir olay yoktu. 8 Ağustos günü de bir kaç küçük hücum dışında cephe sakindi. 9 Ağustos sabah çok erken başladı. 05.00’de 12 nei Alay Kanlısırt’a hem cepheden hem de kanadından taarruza geçti ve 2 nci hat siperlerinin tümün ele geçirdi. Tümen, 4 gece boyunca 10 Ağustos’a kadar taarruzlarını sürdürmüş ve bu yüzden de hem ağır kayıplar vermiş hem de yorgundu. 16 nci Tümen kendi cepnesindeki taarruzlarda gösterdiği kahramanlıkla önemli bir doğrultuyu İngilizlere kapatarak, Kuzey Grubunun önemli yükünü üstlenmişlerdi. İngilizler ellerindeki silah ve bomba bolluğu yüzünden Türk karşı taarruzunu durdurabiliyordu. Buradaki savaşta 4 günde 1530 şehit, 4750 yaralı, toplam, 7164 kayıp vermiştik. Avustralyalılar’ın kaybı ise 1800’dü. Buradaki savaşlarda ve Tekçam dolaylarında yapılan şiddetli çarpışmalarda Avustralyalılar üstünlük elde etmişlerdi. CONKBAYIRI SAVAŞLARI

Kanlısırt’ta 16 nci Tümen cephesinde taarruz ve karşı taarruzlar yapılırken, 19 ncu Tümen Cephesinde de Ingilizler’in taarruzu geçmesi ve bu taarruzlarını şiddetli topçu atışlarıyla sürdürmeleri 19 ncu Tümenin sağ kanadına piyade ateşleriyle yüklenmeleri, İngilizlerin buradan taarruz edeceklerini belli etti. Bu durumu anlayan 19 neu Tümen Komutanı Mustafa Kemal tüm birliklerini uyararak, bütün ihtiyatlarını hazır duruma geçirdi. Türklerin dikkatleri Kanlısırt’a çekildikten sonra, General Hamilton planını uygulamaya koyacak ve güneş doğmadan Conkbayırı güneyindeki Kocaçimen’e hakim olup, Çanakkale Boğazına ulaşarak, boğazı kontrol altına alacaktı.Oğlu Seyit Onbaşı, 275 kiloluk top mermisini sırtında taşırken General Godley in komutasında Anburnu Cephesindeki Avustralya-Yeni Zelanda Tümeni güçlendirilerek asker sayısı 20.000’e çıkarılmıştı. Bu bölgeye 5 tugay ve 1 alayla taamuz yapılacaktı. Taamuz edilecek bölge, Conkbayın ve Kocaçimen ilerleyerek; Pilav Tepe yle, Keskin Tepe ‘yi ele taarruz kolu olarak ikiye ayrılmıştı. Ingiliz hücum kuvvetlerinin öneü birlikleri 6 Ağustos günü saat 22.00 de ilerlemeye başladılar. Sağdan, Sazlıdere yi geçirerek, Halit ve Rıza tepesiyle Keskin Tepe-Pilav Tepe ve Yaylatepe’de bulunan Türk ileri karakollarına taarruza geçtiler. Soldan da, Çatlakdere yi geçerek Damakçılık bayırına taarruza başladılar. Gece yansına doğru Ingilizler, Ağıldereye doğru geçirdiler, Halit ve Riza tepelerini de kuşattilar. İngilizler in, Sazlıdere ile Ağıldere arasından Conkbayın ‘na yürüyerek, burayı ele geçirecekleri belli olmuştu.Bu durumu öğrenen Tümen Komutanı Albay Mustafa Kemal, 07 Agustos gecesi saat 01.00’de tüm alayların uyanık bulunmalarını istedi. Mustafa Kemal: “Genel durum, pek önemlidir. Komutan ve subaylardan her zamankinden çok uyanık ve özverili çalışma istiyorum.” dedi. Ertesi günü sabah 05.00’de 64 ncü ve 25 nci Alaylarımız Kocaçimen’e doğru harekete geçtiler. Kuzey Grup Komutanı Ingilizlerin ele geçirdikleri tüm cephelerin geri alınmasını istiyordu. Ingilizler, sabah saat 04.00’de başlattıkları ağır topçu atışlarının ardından 19 ncu Tümene taarruza geçtiler. Mustafa Kemal bir gün önce Ingilizler’in ilerlediklerini, sabah Şahinsırtı’nı ele geçirdeklerini ve Conkbayırı’na doğru yürüdüklerini öğrenince, hemen 14 ncü Alayın bir taburunu Kocaçimentepe’ye, 72 nci Alayın 2 bölüğünü de Conkbayırı’na gönderdi. Şahinsırtı’nda Ingiliz birlikleriyle müthiş bir çarpışma başladı. Ingilizler ilerleyemiyorlardı. Geriden gelen Yeni Düşman bütün subaylarını kaybetti. Zelanda Tugayı ile güçlenince, Şahinsırtı’nt ele geçirdiler. Bu sırada Avustralya Tugayı da Asmalıdere’yi cle geçiriyordu. Mustafa Kemal; “Ne pahasına olursa olsun, Conkbayırı’nın tutulmasını” istiyordu. Bu başarıldı. Conkbayırı durdurdu ve geri atti. Fakat Conkbayını ve Kocaçimen hattında durum nazikti. Mustafa Kemal, Kuzey Grup Komutanlığı ile yaptığı gizli bir telefon görüşmesinde şöyle npiokip dikkat ve nazik olduğu anlaşılıyor. Bu hususta ordu komutanının ciddi surette nazari dikkatini çekmeye aracı olmanızı, memleketin selameti adına istirham ederim.” Bu uyarı üzerine 19 ncu Tümen Komutanı Albay Mustafa Kemal, aynı gün Anafartalar Grup Komutanlığına atandı. 19 ncu Tümen Komutanlığı’nı da Yarbay Şefik’e bırakarak, derhal yeni görev yerine geçti. Ve hemen 4 ncü Tümene emir vererek, Kocaçimen ve Conkbayırı hattındaki birliklerin 8 Ağustos’ta verilen emir gerçekleştirmelerini istedi. Sabaha karşı, Bombatepe’ye tırmanan Avustralya “Conkbayırı’nda ki durumun henüz şayanı doğultusunda taarruzu Türk makinalı tüfekleri karşıladılar. epheden, General Johnson’un komutasında taarruz eden üç tabur, yaptıkları taarruzla ‘na ulaştılar. denizi görmenin sarhoşluğu ile Ingilizler durduruldu ve Çimentepe tutularak Mustafa Kemal, derhal 64 ve 25 nci Alayları hızla Conkbayını’na yönlendirerek karşı taarruz emri verdi. Saatler 09.00’a gelirken, Ingiliz taarruzu, karşı taarruzla durduruldu. Topçu ateşlerimizle büyük kayıplar veren Ingilizler, Şahinsırt ve Conkbayır’ı sırtlarında kalan Ingilizler, derhal tahkimata başlayarak, toprak altında mevzilendiler. Bu sırada 9 ncu Tümen Komutanı Albay Kannengiesser yaralanmıştı. Komuta, 4 ncu Tümen Komutanı Cemil Bey’e verildi. 25 nci ve 64 ncü Alaylar büyük bir kahramanlık örmeği vererek, İIngilizler’in hedefi olan Kocaçimen ve Conkbayırı’nı korudular. Ertesi günü 8 Ağustos’tu, Sabahin erken saatlerinde karşılıklı taarruzlar başladı. Siperlerde müthiş bir boğuşma başladı. Taraflar birbirlerine 25-30 metre mesafedeydiler. ncü Tümen Komutanı Yarbay Cemil, üstün bir cesaret ve kahramanlıkla, savaşın en kritik anında 24 saat savaşarak Ingilizler’in bütün taarruzlarını Besimtepe ve Kocatepe’ye taarruz eden birlikleri hedeflerine ulaşamadan durduruldular. Ağustos günü Conkbayır’ı, Ingilizlerin tüm tarafından top atışına tutuldu. Ardından da Ingilizlerin taarruzu başladı. Türk birliklerine kadar yaklaşan Ingiliz ve sömürge birlikleri (Yeni ep Zelanda-Avustralya) Türkler tarafından bir kere daha geri püskürtüldüler. Anafartalar Grup Komutanlığı’na atanan Kurmay Albay Mustafa Kemal, bugün (9 Ağustos 1915) Anafartalar cephe kesimine yönelttiği taarruzla Suvla’ya çıkarak ilerlemekte olan Ingilizleri şaşkına çevirmişti. nci Ordu Komutanlığı, 8 nci Tümenin tüm kuvvetlerinin, saat 15,45’ten itibaren Grup Komutanlığı’nın Ingiliz klerince alındığı haberlerini alan General Godley sevinçliydi. Hemen 8-9 Ağustos gecesi bir taarruz yapılarak, Besimtepe’ye kadar olan sırtların ele geçirilmesini istedi..

