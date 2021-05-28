Gelibolu Kara Savaşları (22)

Kocaçimen ve Conkbayırı’ndaki Kuvvetlerde, Mustafa Kemal Komutasına katılmıştı. Çok uzun bir alanın savunması Mustafa Kemal’in sorumluluğuna bırakılmıştı. 9 Ağustos taarruzları ile Mustafa Kemal başarılı olmasına olmuştu amma; Bu; Gelibolu Yarımadası’nın güvenliğini sağlamaya yeterli değildi. Mustafa Kemal 10 Ağustos sabaha karşı baskın taarruz tarzında bir taarruzun yapılmasına kararlıydı. Diğer komutanlarda, cepheye yeni gelen birliklerin gelmesinin beklenmesini istiyorlardı. Mustafa Kemal, bu konuyu şöyle anlatıyor: “Vakıa hakları vardı. Fakat bu başarıyı fazla kuvvete sahip olmaktan çok, elimizde bulunan kuvvete azim ve şiddet vermekle ve onları benim tasarladığım gibi kullanabilmekte görüyordum. Geçirilecek zaman, bizden çok İngilizlere yarayacaktı. Onun için tüm önerilere rağmen, kesin olarak taarruz edecektim.” Mustafa Kemal, planlarını tümen kumandanlarına anlatarak, direktiflerini verdi: “1-8 nci Tümen yarın sabah kendine katılan yeni kuvvetlerle, yarın fecirle birlikte Conkbayırı-Şahin sırtlarındaki İngilizleri geri atacakve takip edecektir. Diğer tümenler, hücumdan sonraki taarruzu kolaylaştıracaklardır. 2-7 nci ve 12 nci Tümenler, bugün ilerledikleri hatları tahkim ve elde bulunduracaklardır.” Hücum, havaya kaldırılan bir kürek işaretiyle başladı. Mehmetçikler, süngülerini taktılar ve birdenbire bir ok gibi siperlerinden firlayarak Ingiliz siperlerine atladılar. Müthiş bir boğuşma oldu. Ingilizler neye uğradıklarını şaşırmışlardı.Conkbayın’ndakì Ingilizler kaçarak geriye çekildiler. Birliklerimiz peşlerine takılarak takip ettiler. Bu sırada, Ağıl kesiminde de General Boldwin birlikleri arasında kanlı boğuşmalar oluyordu. Bu boğuşmalar ve süngü savaşı, yarımadada bugüne kadar geçen en korkuncuydu. General Boldwin ve Kurmay başkanı ölmüşlerdi. Bu kanlı çarpışmalar sonunda, Ağıl kesimi ele geçirildi. Solda da, 28 nci Alay İngilizlerin kara ve donanma bombardımanı altında ilerlemeye çalışıyordu. Sırtın doğu kesimi ele geçirilmişti. 9 ncu Tümen birlikleri de Çakmakpınar sırtlarını ele geçirerek İngilizleri yamaçtan atmıştı. Kurmay Albay Mustafa Kemal’in yönettiği bu taamuzdaki Türk birlikleri, yoğun kara ve donanma topçu atışlarına rağmen, hiçbir korku göstermeden kahramanca çarpışarak ilerlemiş ve Besimtepe- Conkbayın-261 Rakımlı tepe hattını ele geçirerek bu hattın batısında 800 metre ilerlemişti. 16 nci Tümende, Kanlısırt’ta başanılı taarruzlar yaparak bir kısım mevzileri ele geçirmişti. Bu savaşta, Anafartalar Grup Komutanı Kurmay Albay Mustafa Kemal, İngilizler’in şiddetle ateş altında tuttuğu gözetleme noktasından biran olsun ayrılmamış, Ingiliz mermilerinden saçılan bir misketle de sağ göğsünden yaralanmıştı. Allah’a şükürler olsun ki, misket komutanın sağ göğsü üzerinde duran cep saatini parçalamış, kendine zarar vermemişti. Mustafa Kemal bu durumu cevresindekilere duyurmadan harekatın gidişini izlemiş ve gözetlemeyi sürdürmüştü. Conkbayın dolaylarındaki 6-10 Ağustos tarihlern arasında süren 4 günlük savaş süresinde; Türkler 20 bin kayıp verirken, Ingilizlerde 25 bin kayıp vemişlerdi. Bu adeta bir insan katliamıydı. Tam 45 bìn asker ölmüştü. Kurmay Albay Mustafa Kemal, bu bölgede ağır kayıplar vermiş, yorgun düşmuş Türk birliklerine yeniden dinamizm ve yeni bir ruh vererek cephenin moralini yükseltmiştir. Aynca düşmanın kesin sonuç aldıklannı sandıklan bir anda, en kanlı çarpışmaların sonucu Ingiliz birlikleri geri atılmış ağır kayıplara uğratılarak güçleri kınlmıştı. Bu savaşta 47 nci Alay Komutanı Binbaşı Tevfik ile 15 nci Alay Komutanı Yarbay Ibrahim Şükrü Beyler’de en ileri hatlarda çarpışırlarken şehit olmuşlardı.bu bölgenin sorumluluğunu alabilecek bir komutan arayışına başladı. Mustafa Kemal’le görüşen Sanders, Mustafa Kemal’in fikrini sordu. Mustafa Kemal; “Bütün mevcut birlikleri emrime vermekten başka çare yoktur.” dedi. Ordu Komutanı Liman von Sanders; “Bu kadar birlik çok gemez mi?” deyince Mustafa Kemal; “Az bile gelir.” diye yanıt verdi. Bunun üzerine de ordu komutanı tarafından, cepheye, Anafartalar Grubu Komutanı olarak atandı. Kıyıya çıkan Ingilizler, Kireçtepe’ye, Gazibaba bölgelerine doğru ilerlemeye başlardilar. 7 Ağustos günü Mestantepe’ye doğru ilerleyen İngilizlerde, Jandarma Taburu tarafindan başarılı olamadı. Bu sırada genişleyen cephede Türk kuvvetleri az geliyordu ve İIngilizler Pinartepe’ye doğru ilerliyorlardı. Gereral Stopford’un hedefine ulaşmasI için bir engel gözükmüyordu. Eğer İngilizlerin ilerleyişi durmazsa; bir kaç kilometre daha ilerlemeleri halinde boğaza hakim tepelere ulaşabilirler, boğazı da ates altına alabilirlerdi. Ingilizler’in 27 bin kişilik gücüne karşı 3 bin kisiyi aşmayan Türk birlikleri karşısında, sadece kuzeyde Karakol Dağı’nın bir bölümünü eline geçirebilen düşman, kıyıdan 800 metre ilerleyebilmişti.

ANAFARTALAR SUVLA ÇIKARMASI

6-7 Ağustos gecesi zifiri karanlik bir gecede, General Hamilton birliklerini kıyıya çıkararak, kıyıya hakim tepeleri kazanmak istiyordu. Gece saat 22.00’ye kadar 4 tabur önemli bir Türk direnişiyle karşılaşmadan sahile çıktılar. Karşılaştıkları küçük birlikler kısa bir süre sonra geri çekildiler. İngilizler geri çekilen birlikleri takip edeceklerini, diğer tugaylarında kıyıya çıkmasını bekleyince önemli bir firsat kaçırdilar. Árkadan gelen birlikler gecikince karşılıklı çarpışmalar başladı. Sabaha karşı Suvla Körfezi’nin çevresi Büyük ve Küçük Kemikli Burunları, İngilizler tarafından ele geçirildi. Bu bölgede Ingilizlerin çıkarması sürerken Sazlıdere-Karaçalı Bölgesinde 300 kişilik bir Yunan gönüllü birliği de, gösteri çıkarması yapıyordu. 5 nci Ordu Komutan Liman von Sanders savaşın başladığı günden beri Anadolu kıyılarından ve Bolayır Bölgesi’nden hep çıkarma hareketi bekliyordu, Türk komutanlannın aksine Anafartalar Payei’nden hiç çıkarma beklemenişti. Bu redenle de Mustafa Kemal’in bu bölgeden gelebilecek çikarma örerilerini hep kulak arkası etmişti.

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