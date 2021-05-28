Evreşe Yeni Stada Kavuşmak İçin Gün Sayıyor

Gelibolu – Evreşe beldesindeki sentetik çim saha tamamlanma aşamasına geldi. Saha, tüm üniteleriyle birlikte yeni sezon başlangıcında Evreşe’li sporseverlerin hizmetine açılacak. Bu arada, Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Dr. Firuz Erdil, Evreşespor Kulübü Başkanı Aşkın Kızılkurt, Evreşespor Kulübü eski başkanı Mehmet Demirdelen ve müteahhit firma yetkilisi ile birlikte Evreşe Belde Stadını gezerek, incelemelerde bulundu

Haber:Seda LİMAN ZENGİN