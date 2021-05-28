GÜNCEL HABERLER 

Evreşe Yeni Stada Kavuşmak İçin Gün Sayıyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu – Evreşe beldesindeki sentetik çim saha tamamlanma aşamasına geldi. Saha, tüm üniteleriyle birlikte yeni sezon başlangıcında Evreşe’li sporseverlerin hizmetine açılacak. Bu arada, Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Dr. Firuz Erdil, Evreşespor Kulübü Başkanı Aşkın Kızılkurt, Evreşespor Kulübü eski başkanı Mehmet Demirdelen ve müteahhit firma yetkilisi ile birlikte Evreşe Belde Stadını gezerek, incelemelerde bulundu
Haber:Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

KOSGEB’TEN ESNAFA DESTEK PAKETİ

buyukzafer 0

ÖZACAR “30 AĞUSTOS TARİHTE EŞİNE AZ RASTLANIR BİR KAHRAMANLIK DESTANIDIR

buyukzafer 0

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.