MATBAANIN OSMANLI İMPARATORLUĞU’NA GİRİŞİ

İnsanoğlu eski çağlardan beri yaşadıklarını kaydetme ve bunları gelecek nesillere aktarma ihtiyacı duymuştur. Önce mağara duvarlarında resim yaparak başlayan bu serüven, yazı icat edildikten sonra Mezopotamya medeniyetlerinde kil tabletler üzerine dönemin kanunlarını, bölge medeniyetleriyle gerçekleştirilen ticari ilişkileri, yapılan savaşları kaydetme şeklinde gelişmiştir. Ancak kil tabletlerin ağır olması ve buraya çiviler ile kazılan yazıları yazmanın çok zahmetli ve zaman almasından dolayı, insanoğlu papirüs kağıtları ve parşömen kağıtları üzerine kaydetmeye başlamıştır.

Aradan geçen binlerce yıl içinde Çin’de kağıdın icad edilmesi ve akabinde matbanın icadıyla yazı, daha hızlı ve ayrıca kağıdın hafifliğinden dolayı daha geniş kitlelere iletilir hale gelmiştir. Artık insanoğlu asırlarca nesilden nesile sözlü olarak anlatılagelmiş ve bu yüzden gerçeklikten koparak efsanelere dönüşmüş hikaye geleneğinden kurtulup yazılı geleneğe doğru adım atmıştır. Tarihin en büyük icadlarından biri olarak gösterilen matbaayla birlikte yeni bir dönem açılacaktır. Bu çalışmamızda matbaanın icadından sonra Osmanlı İmparatorluğuna hangi koşullarda geldiğini ve geldikten sonra hangi aşamalardan geçtiğini inceleyeceğiz.

MATBAANIN İCADI

Matbaanın 13. Yüzyılda Johannes Gutenberg tarafından icad edildiği kabul edilir. Ancak bu tarihten 600 yıl kadar önce yani 7. yüzyılda Çin’de tahta kalıplarla blok baskı veya krilografi adı verilen kitap baskısı gerçekleştirildiği bilinmektedir. En erken örnekleri ise 8. ve 9. yüzyıla ait olan bu baskı çeşidi, bir metni ağaç kalıba, ters görüntü şeklinde kazıyarak, kalıp üzerinde boya veya mürekkebin gezdirilmesi suretiyle kağıda bastırılması şeklinde elde edilmiş, Koreliler ve Japonlar tarafından da uygulanmıştır. Bunun yanında matbaa tekniğini Uygurların da bulmuş olabileceklerine dair somut veriler de bulunmaktadır. Örneğin: Kan-su bölgesinde Tun-Huang’da bir mağarada tahtadan bazı Uygur matbaa harfleri ve Uygurca yazma kitapları ele geçirilmiştir. Bunların M.S. 700-900 yıllarında yapıldığı anlaşılmıştır

Selim Nüzhet Gerçek Türk matbaacılığı eserinde Arkeoloji Profesörü Bossertin, “Tab Sanatının Keşfi” adlı tezinde Matbaaacılığın keşfini adeta Amerika’nın keşfine benzettiğini belirterek şu sözlerini nakleder: “Herkes Amerika’yı Kolombus’un keşfettiği konusunda hemfikirdir ama aslında Norveçliler ve şarki Asyalılar tarafından daha önce Amerika biliniyordu ve Matbaa da aynı şekilde Guttenberg tarafından keşfedildiği sanılsa da daha önceden Çinliler tarafından bulunmuştur” diye aktarmıştır. Yine Bossert aynı adlı tezinde basım sanatının bir toplumda icat edilip geliştirebilmesi için, o toplumda üç önemli koşulun yerine getirilmiş olması gerektiğini de dile getirmektedir:

1. Harf sayısı az bir abece kullanılması,

2. Okuma arzusunun artmış ve kitapların çok kullanılıyor olması,

3. Kâğıdın bilinip kullanılması

Çinliler kağıdı biliyor olsalar da Çin alfabesinin karmaşıklığı baskı tekniği açısından çok da elverişli değildi. Ancak Uygurca ise 14 harfli sade bir alfabeden oluşuyordu. Bu bilgilerden yola çıkarak Uygurların baskı teknolojisini Çinlilerden daha önce buldukları sonucunu çıkarmak da mümkündür. Dolayısıyla matbaanın batıda üretilen bir teknoloji olduğu varsayımının daha çok batı medeniyetini üstün gösterme çabalarının bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz. 8. yüzyılda Japonya’da baskı yapıldığı, İmparatoriçe Shotoko’nun Budizm’in kutsal metinlerini Sanskrit dilinde Çin alfabesiyle bastırdığı bilinmektedir. Bilinen en eski eksiksiz basma kitap olan Tianemmen ruloları Çin’de 868’de basılmıştır.Araplar ise önceleri parşömen kağıdını kullanırlarken 8. yüzyıl ortalarında Türkistan topraklarını fethettikleri dönemde, esirler arasında bulunan kağıt ustalarından bu sanatı öğrenmişlerdir. Mısır’da 909-1171 yılları arasında hükmetmiş Fatımiler dönemine ait Kur’an baskıları gibi Endülüs yöneticisi Abdurrahman enNasr’ın (912-961) valilerine yolladığı emirnamelerin de aynı yöntemle basıldığı İbn el-Abar tarafından haber verilmiştir. Konuk Yazar: Akademisyen Aydan YÜZÜAK

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