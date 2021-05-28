Gelibolu Kara Savaşları (23)

Bu gelişmekte olan durum üzerine hemen bir Alayı bu bölgeye kaydıran Ordu Komutanı Sanders bu bölgenin sorumluluğunu alabilecek bir komutan arayışına başladı.Mustafa Kemal ile görüşen Sanders, Mustafa Kemal’in fikrini sordu.Mustafa Kemal; “Bütün mevcut birlikleri emrime vermekten başka çare yoktur.” dedi. Ordu Komutanı Liman von Sanders; “Bu kadar birlik çok gemez mi?” deyince Mustafa Kemal; “Az bile gelir.” diye yanıt verdi. Bunun üzerine de ordu komutanı tarafindan, cepheye, Anafartalar Grubu Komutanı olarak atandı. Kıyıya çıkan İngilizler, Kireçtepe’ye, Gazibaba bölgelerine doğru ilerlemeye başlardilar. 7 Ağustos günü Mestantepe’ye doğru ilerleyen İngilizlerde, Jandarma Taburu tarafından başarılı olamadı. Bu sırada genişleyen cephede Türk kuvvetleri az geliyordu ve İngilizler Pınartepe’ye doğru ilerliyorlardı. General Stopford’un hedefine ulaşması için bir engel gözükmüyordu. Eğer İngilizlerin ilerleyişi durmazsa; bir kaç kilometre daha ilerlemeleri halinde boğaza hakim tepelere ulaşabilirler, boğazı da ateş altına alabilirlerdi. İngilizler’in 27 bin kişilik gücüne karşı 3 bin kişiyi aşmayan Türk birlikleri karşısında, sadece kuzeyde Karakol Dağı’nın bir bölümünü eline geçirebilen düşman, kıyıdan 800 metre ilerleyebilmişti

ANAFARTALAR SUVLA ÇIKARMASI

6-7 Ağustos gecesi zifiri karanlık bir gecede, General Hamilton birliklerini kıyıya çıkararak, kıyıya hakim tepeleri kazanmak istiyordu. Gece saat 22.00’ye kadar 4 tabur önemli bir Türk direnişiyle karşılaşmadan sahile çıktılar. Karşılaştıkları küçük birlikler kısa bir süre sonra geri çekildiler. Ingilizler geri çekilen birlikleri takip edeceklerini, diğer tugaylarında kıyıya çıkmasını bekleyince önemli bir firsat kaçırdilar. Árkadan gelen birlikler gecikince karşılıklı çarpışmalar başladı. Sabaha karşı Suvla Körfezi’nin çevresi Büyük ve Küçük Kemikli Burunları, İngilizler tarafından ele geçirildi. Bu bölgede İngilizlerin çıkarması sürerken Sazlıdere-Karaçalı Bölgesinde 300 kişilik bir Yunan gönüllü birliği de, gösteri çıkarması yapıyordu. 5 nci Ordu Komutanı Liman von Sanders savaşın başladığı günden beri Anadolu kıyılarından ve Bolayır Bölgesi’nden hep çıkarma hareketi bekliyordu, Türk komutanlarının aksine Anafartalar Bölgesi’nden hiç çıkarma beklememişti. Bu nedenle de Mustafa Kemal’in bu bölgeden gelebilecek çıkarma önerilerini hep kulak arkası etmişti. Bu gelişmekte olan durum üzerine hemen bir Alayı bu bölgeye kaydıran Ordu Komutanı SandersANAFARTALAR SAVAŞI (9 Ağustos 1915) Bugün savaş 04.00’de 12 nci Türk Tümeni’nin süngü hücumuyla başladı. İngilizler karşı taarruzlarla yere atıldı. Mestantepe’den Tekketepe’ye yönelen İngiliz taarruzu, İngilizlere büyük kayiplar verdirerek püskürtüldü. Sağlı sollu taarruza kalkan İngilizler Türk topçu atışlarıyla durduruluyor ve karşı taarruzlarla bozguna uğratılarak ger atılıyordu. Inglizler ,donanmanın ağır topçu ateşiyle taarruz ediyorlar fakat bir adım ilerleyemiyorlardı. Bazı tepelerde 100-200 metre ilerleselerde Türk savunması tarafından durduruluyorlardı. Anafartalar Bolgesinde çetin çatışmalar oluyordu. Mustafa Kemal birliklerin, geece uyumadan sabaha kadar tahkimatları kuvvetlendirmesini istedi. 9 Agustos günü Anafartalar ve Kocaçimen Bölgesinde Ingiliz taarruzları tamamen durdurulmuştu. 7 nci Tümenimiz önemli kayıplar vermişti. Bu tümenin alay komutanlarından biri şehit düşmüş, biri de yaralanarak cephe gerisine alınmıştı. 5 nci Ordu Komutanı Başkomutanlığa sunduğu raporunda Anafartalar ve Kocaçimen Bölgesinde, İngilizlerin tamamen durdurulduğunu ve arazi kazanıldığını bildirdi. General Hamilton 9 Ağustos günü için, baskın tarznda yapılan çıkarmanın, kendilerine bugüre kadar sağladığı kazanımların, yalnız uygulamayla sadece kaybetmekle kalındığını İngiliz birliklerinin zor duruma da düştüğünü belirtmiştir.

10 AĞUSTOS TAARRUZU

İngilizler, Türklerin elinde bulunan sırtları ele geçirmek için 10 Ağustos sabahı yeniden taarruza kalktılar. Yeni tugay iki taburuyla dünkü taarruzu yapan 11 nci Tümene katılarak taarruza başladı. Bu birlikler bir topçu tugayıyla da desteklendi. İngilizlerin bugünkü taarruzu 12 nci Türk Tümeninin cephesine yapıldı. 2 saat süren kanlı çarpışma sonunda Ingilizlerin taarruzu durdurularak geri püskürtüldü. Saat 11.00 ve 14.00’te yeniledikleri iki taarruzda başarılı olmadı. Íngilizler saat 15.00’te ele geçirmek istedikleri Yusufçuk Tepesini savunan 34 ncü Türk Alayını yoğun bir top ateşine tuttular. Alayımız büyük kayıplar verdi. Ağır ağır geri çekilmeye başladı. Bu arada iki kezde, Kireçtepe’yi savunan Jandarma Birliklerimiz taarruza kalktılarsa da taarruz korumalarını söyledi. Imroz’daki karargahına dören Hamilton’u burada daha üzücü bir haber bekliyordu. Conkbayırı’ndaki birliklerinin yenilgi haberi verildi. Hamilton, savaşın başladığı günden beri yine yeni birlikler istiyordu. Kendisine tekviye yapıldığı takdirde savaşı kazanacığını söylüyordu. Ingiliz yazar Oglander, General Hamilton’un anılarında şunları yazdığını belirtir: “Türkler…, ancak bizi Conkbayırı’ndan atmak suretiyle görevlerini yapacaklarını anladılar ve böyle yaptılar. Bununla beraber önemi yok, hiçbir zaman tasalanmamalı.” General Hamilton yeniden taarruz istiyordu. 11 Ağustos’da yeni gelen birliklerin çıkarmalarını tamamlar tamamlamaz, 12 Ağustos gecesi taarruz ettirmeyi düşünüyordu. Bu taarruz daha sonra 13 Ağustos sabahına bırakıldı. 12 Ağustos günü İngilizlerin 163 ncü Tugayının yaptığı saldırılar Türk birlikleri tarafından durduruldu ve İngilizler 500 metre geriye sürüldü. Akşam saatlerinde takviye alan İngiliz birlikler, bu kez başlattıkları taarruzla 36 ncı Alayımızın bir taburunu yerinden sökerek takibe başladılar. 2 bölükten ibaret olan Alay, İngilizlere süngü hücumuna geçerek İngilizlerin tabur komutanları dahil hepsini süngüden geçirdi. Bunu gören diğer İngiliz birlikleri, süratle geri çekilerek mevzilerine girdiler ve 13 Ağustos’ta yapacakları taarruzdan vazgeçtiler. püskürtüldü. 9 ncu İngiliz Kolordusu’nun bütün güçleriyle Anafartalar bölgesinde başlattığı taarruzlardan hiçbirisi hedefine ulaşamamıştı. Ingiliz yazar Oglander, Çanakkale-Gelibolu Askeri Harekatı adlı eserinde bakın ne diyor: “Suva ve Anzakta Savaşa giren 50 bin kişilik İngiliz birliklerinin üç günde verdiği kayıp 1800’den aşağı değildi.

Devamı Pazartesi günkü sayımızda