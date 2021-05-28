45 TARIM FABRİKASI YÜKSELİYOR

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Turan: “Çanakkale tarımıyla, zeytiniyle, peyniriyle, sanayisiyle bugün bir marka haline geldi. Ezine Gıda İhtisas OSB’yi ziyaret ederek gelişmeler hakkında brifing aldık.1500 dönüme 45 fabrika yeri tahsisi yapıldı. 2022’de inşaatların yükseleceğine şahitlik edeceğiz. 100 milyon liranın üstünde yatırım olacak, 8 bin kişilik istihdam sağlayacak. Gıda OSB ile Çanakkale’miz, tarımsal üretimini daha da geliştirecek, tarımda fark oluşturacak. Kendi elektriğini üreten, çevreci, her yönüyle örnek bir proje.” dedi.

Programlara Çanakkale Valisi İlhami Aktaş AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Ezine Gıda OSB Müdürü Alper Altınok, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen, İl Genel Meclis Üyeleri, Ezine Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Özer Engin, AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal ve muhtarlar katıldı.