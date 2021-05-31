YARIŞMADA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

Cumhuriyet’in bekçileri gençlerimiz için bu yıl beşincisini düzenlediğimiz, “Gençliğin gözüyle Atatürk ve 19 Mayıs” konulu liseler arası yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri Belediyemiz Başkan Vekili Deniz Cankara ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca tarafından takdim edildi.Yarışmada, yapılan değerlendirme sonucunda şiir kategorisinde; Özel Gelibolu Amerikan Kültür Koleji’nden Melih Aydın “Ben Kim miyim?” isimli eseri ile birinci, Gelibolu Fen Lisesi’nden Emirhan Balaban “Atatürk’ün Çocukları Kimseye Boyun Eğmez başlıklı eseri ile ikinci, Gelibolu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Mehmet Kerem Temizel “19 Mayıs” isimli eseri ile üçüncü oldu. 15 eserin yarıştığı bu kategoride, seçici kurul tarafından Gelibolu Anadolu Lisesi’nden Elif Terzi’nin “Mayıs’ın 19’u” isimli eseri mansiyon ödülüne layık görüldü.

Yarışmada kompozisyon kategorisinde ise, Gelibolu Anadolu Lisesi’nden İlayda Pezek “Umuda Yolculuk” başlıklı eseri ile birinciliği, Gelibolu Fen Lisesi’nden Sena Özer “Genç Fikirler” isimli eseri ile ikinciliği, Gelibolu Anadolu Lisesi’nden Elif Terzi “Bir Umut İklim” isimli eseri ile üçüncülüğü elde etti. Yarışmada bu dalda, Gelibolu Fen Lisesi’nden Ece Çetin’in “Umudumuz Gençlik” başlıklı eseri bu dalda mansiyon ödülüne layık görüldü. Haber: Seda LİMAN ZENGİN