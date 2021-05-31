Marmara Denizi Musilajın Pençesinde

İlçemiz, Çanakkale, İstanbul, Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa, Erdek, körfezler, kıyılar ve daha da ciddisi denizin derinleri… Tüm Marmara Denizi Kasım ayından bu yana yoğun müsilajın etkisi altında.

Musilaj yani deniz salyası, Marmara ve Adriyatik gibi daha kapalı denizlerde doğal süreçte oluşması beklenen bir durum olsa da şu an yaşandığı gibi yoğun, çok ve kalıcı olması “doğal değil”.

Tüm uzmanlar şu an yaşanan durumun birincil sebebinin “atıklar” olduğunda hemfikir. Haber Merkezi