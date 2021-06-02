MATBAANIN OSMANLI İMPARATORLUĞU’NA GİRİŞİ (3)

MATBAANIN KURULMASI(3)

Osmanlı İmparatorluğu kuruluş ve yükselme dönemleri boyunca toprakları üç kıtaya yayılmış Avrupalı devletlerin karşısında titrediği, asla yenilemez denilen bir güç haline gelmişti. Gücünün farkında olan bu mağrur Osmanlı sultanları Hristiyan Avrupa halklarını küçümsüyor onları kafir olarak görüyordu. Avrupa’daki gelişmeleri takip etme tenezzülünde bulunmuyor hatta hiçbir Avrupa ülkesinde elçilik bulundurma ihtiyacı duymuyorlardı. Halbuki Osmanlı klasik dönemi boyunca Avrupa’da büyük değişimler yaşanmış Rönesans ve Reform hareketleriyle Avrupa, düşünce tarzını değiştirmiş dine dayalı skolastik dogmatik düşünce biçiminden kurtulmuştu.

17. Yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nda şartlar değişmiş ve devlet adamları yönetimde bazı aksaklıklar farketmeye başlamışlardı ancak bu aksaklıkların sebebini hep içeride arıyorlardı. Bozulan düzeni yeniden kurmak için “kanunu kadimin” yani eski müesseleri tekrar canlandırmanın yeterli olduğunu düşünüyorlardı. Bilim sanat teknoloji gibi kavramlardan ve bunların yapacağı etkilerden haberdar değillerdi. Asıl meselenin ortaya konulması için bir dizi mağlubiyet alınması gerekecektir. 1699 Karlofça antlaşmasıyla başlayan yenilgilerden sonra çekingenlikle dile getirilen yenileşme artık Osmanlı Devleti’nin temel meselesi haline gelecektir.

1718 Pasarofça Antlaşmasıyla başlayan Lale Devri, ilk yenilik hareketlerinin başladığı dönemdir. Padişah III. Ahmed ve Sadrazam Nevşehirli Damad İbrahim Paşa Avrupa’yı tanımak ve gelişmeleri takip edebilmek için İlk defa Avrupa’nın önemli şehirlerine geçici elçiler göndermişlerdir. Bu doğrultuda Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet’de oğlu Said Mehmet Çelebi’yle birlikte Avrupa’ya gönderilenler arasındadır. 1720-1721 tarihlerinde Fransa sefirliği için Paris’e gönderilen baba oğul 11 ay süren bu elçilik süresi boyunca Avrupa kültür ve medeniyetini yakından tanıma fırsatı bulmuşlardır. Sait Çelebi krallık basım evini ziyaret etmiş ve Fransız asillerinden Duc de Saint Simon’a; döndüğünde İstanbul’da bir basımevi ve kitaplık kurma niyetinde olduğunu söylemiştir. Bu ikili İstanbul’a döndüklerinde yanlarında Avrupa kültürünü tanıtan bazı eşyalarla birlikte saray çizim planları getirmişlerdir. Barok usulü mimarinin Osmanlı sarayı tarafından ilgiyle karşılanması, alafranga adı verilecek Avrupai giyim, kuşam, yaşam tarzının Osmanlı’ya girişi de tam olarak Fransa sefaretliği dönemine denk gelmiştir.

Şüphesiz dönemin en önemli gelişmesi Mehmet Sait Efendi’nin İbrahim Müteferrika ile birlikte açtıkları ilk matbaadır.

İBRAHİM MÜTEFERRİKA

İbrahim Müteferrika ile ilgili yaygın kanaat onun muhtemelen 1674’de Macaristan’da Kolazsvar şehrinde doğduğu , şehrin Kalvinist kolejinde rahip olmak üzere okurken 1692 yılında Thökeli İmre’nin Habsburglara karşı ayaklanması sırasında Osmanlı askerlerinin eline esir düşerek İstanbul’a getirildiği yönündedir. Niyazi Berkes ise onun esir olarak değil de kendi isteğiyle Osmanlı topraklarına geldiğini belirterek; “Risale-i İslamiye” adlı eserini islamiyeti övme amacıyla yazdığını söyleyenlere karşı, bu eserini aslında Katolikliğe, Papalığa ve Teslis inancına eleştiri olarak yazıldığını savunmuş ve o dönemde Macaristan’da üç Hristiyan akidesinin bulunduğunu, bunların Katoliklik, Calvinistlik ve Unitariusçuluk olduğunu belirttikten sonra ilk ikisinin teslis inancını savunmasından dolayı Müteferrikanın bunları benimsemediğini Unitarius inancını benimsediğini, şehirdeki Calvinist baskıdan kurtulmak için de kendi isteğiyle İstanbul’a geldiğini belirtmiştir. Ve Niyazi Berkes Unitarius inancının İslamiyete yakın olmasından dolayı Müteferrika’nın İslamiyeti seçtiğini söyleyerek onun Katolik Habsburgların yönetimi altında yaşamaktansa Osmanlılığa geçtiğini savunmuştur. Konuk Yazar: Akademisyen Aydan YÜZÜAK